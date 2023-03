Protivín má během letošního roku v plánu proinvestovat zhruba 70 milionů korun. Peníze půjdou do oprav komunikací, městské infrastruktury a základní školy.

Protivín chce letos proinvestovat 70 milionů. | Foto: Archiv města Protivín

Město chce v roce 2023 vložit do investic a oprav svého majetku zhruba 70 miliónů korun, tedy více než 40 procent z celkových výdajů města, které činí přibližně 160 milionů korun. Jak uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč, největší podíl představují podobně jako v předchozím období stavební investice. "Jedná se například o ukončení rekonstrukce Partyzánské ulice, kde byla loni dokončena výstavba nové kanalizace a vodovodu. Nyní přijde na řadu vozovka, chodníky a veřejné osvětlení. V plánu máme i vybudování nového parkoviště ve Sportovní ulici,“ vyjmenoval starosta.

Nezapomíná se ani na místní části. Chvaletice čeká letos dokončení komplexní revitalizace návsi, Selibov pak kompletní rekonstrukce městského objektu, v němž vznikne nové kulturně - společenské zázemí pro obyvatele obce a jeden byt. V objektu bývalé školy v Myšenci město vybuduje dva nové byty. V Záboří zase prodlouží vodovod k nové zástavbě. "V průběhu března odstartuje také závěrečná etapa odkanalizování Myšence. Dále bude provedena přeložka vodovodu přes řeku Blanici a zároveň položen nový vodovod v Luční ulici směrem do zahrádkářské kolonie," informoval Jaromír Hlaváč s tím, že dále město plánuje zbudovat sportovní halu pro stolní tenis v prostorách bývalého olejového hospodářství v Družstevní ulici.

Stále se pracuje také na místní základní škole, kde se bude o prázdninách dokončovat rekonstrukci posledních dvou sociálních zařízení a čtyř tříd. "Tím bude modernizace historické budovy školy i přístavby pro první stupeň kompletně hotová, stejně jako oprava zázemí sportovní haly,“ poznamenal starosta a doplnil, že město ovšem ještě čeká rekonstrukce jídelny, která je finančně mimořádně náročná. Jedná se jak o stavební část, tak o gastro provoz.

Nového vozu na svoz komunálního odpadu se už z letošního rozpočtu dočkaly protivínské technické služby. Významnou investicí bude také nákup požární techniky pro místní dobrovolné hasiče. V plánu je pořízení nové cisterny se stříkačkou a nového tranzita pro převoz lidí. Na některé akce žádá město dotace.

Podobně jako v předchozích letech bude město pokračovat ve výměně výtahů ve svých bytových domech. „V plánu je kompletní výměna v dalším z nich s tím, že tímto tempem budeme mít do osmi let nové výtahy ve všech našich bytových objektech. Vybudujeme také zcela nový venkovní výtah v městském kulturním středisku, čímž docílíme zcela bezbariérového přístupu do všech jeho částí,“ zmínil Jaromír Hlaváč.

Další miliony korun pak podle starosty směřují na zajištění provozu klíčové městské infrastruktury. Na provoz základní školy a mateřských škol vydá město měsíčně milion korun ze svého rozpočtu. Sportovním klubům a kulturním spolkům přidá letos na činnost celkem dva miliony korun, další miliony směřují do již zmíněného rozvoje technických služeb, dobrovolných hasičů a podobně.

V uplynulých čtyřech letech přesáhl celkový objem investic Protivína rekordních čtvrt miliardy korun, nejvíce v celé historii města. Letošní plány naznačují, že tento trend bude pokračovat. Zásadní je skutečnost, že prakticky celých 250 milionů korun vynaložilo město z vlastních zdrojů a dotačních prostředků. Zadlužení Protivína činí v současné době přibližně 60 milionů korun. Volných prostředků na svých účtech má zhruba 45 milionů korun.