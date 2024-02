Kdo se chystá v pondělí na cestu autem do Prahy, měl by počítat se zdržením. K ohlášené protestní akci zemědělců se, jak již Deník avizoval, připojí i farmáři z jihu Čech. Z našeho kraje může vyjet k hlavnímu městu kolem stovky traktorů.

Protestní jízda části zemědělců na Českobudějovicku v roce 2022. | Foto: Deník/Edwin Otta

Podle koordinátora z jižních Čech Karla Chromého se počty účastníků neustále mění. "Těžko mohu v tuto chvíli říct, kolik jich bude. Odhad kolem stovky strojů asi stále platí," sdělil Deníku v neděli večer.

Farmáři, kteří v pondělí plánují protesty v Praze, do metropole s technikou přijedou od Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku. Avizované trasy počítají s příjezdem do Prahy z šesti směrů z celé České republiky tak, aby technika byla už kolem 6. hodiny ranní před ministerstvem zemědělství na plánovanou blokádu. Ta má trvat do 15 hodin.

Od jihu plánují v pondělí farmáři přijet do Prahy po Strakonické ulici, kde se podle policie chtějí seřadit v 5 hodin, a dále pokračovat přes Jiráskův most na magistrálu. V půl jedné v noci mají účastníci ze směrů od Strakonic sraz v Písku na čerpací stanici Mol, odkud se vydají k pumpě v Zalužanech, kde se k nim přidají další protestující a budou pokračovat na Prahu.

Další příjezdové trasy zemědělců do hlavního města budou ve směru od Říčan a Uhříněvsi ulicemi Přátelství a Kutnohorská, odkud najedou na Černokosteleckou a Vinohradskou a dále na magistrálu.

Trasy nájezdů zemědělců z jihu Čech

České Budějovice , Tábor – Praha: Od Českých Budějovic po staré silnici č. 603 – Veselí/ Lužnicí nájezd na silnici č. 3 – směr Praha – u obce Lažany nájezd na silnici č. 3 – směr Miličín – Benešov – Mirošovice – zde na silnici č. 508 směr Mnichovice – zde seřadiště i od Tr. Štěpánova – Struhařov – nájezd na silnici č. 113 směr Svojetice – Srbín – nájezd na silnici č. 2 Úvalská směr Říčany – Uhříněves – ul. Přátelství – Kutnohorská – Černokostelecká – Vinohradská – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství – příjezd mezi 5. až 6. hodinou Strakonice, Písek – Praha: Od Strakonic po silnici č. 4 – Písek, po staré – následně nájezd na silnici č. 604 – směr Mirotice – Čimelice seřadiště – silnice č. 4 – Příbram silnice č. 66 – následně po silnici č.118 směr Hostomice silnice č. 115 – Dobřichovice – Černošice – Radotín směr na Lebedov po silnici č. 101 – výpadovka Lebedov – nájezd na Strakonickou (seřadiště) v 5 hodin – Strakonická – Jiráskův most – Resslová – Ječná – Legerova – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství – 6 hodin. Zdroj: Policie ČR

Účastníci protestu mají v plánu při pondělní jízdě zemědělské techniky v brzkých ranních hodinách zablokovat magistrálu v obou směrech před Ministerstvem zemědělství ČR a v širokém okolí. "Z tohoto důvodu upozorňujeme řidiče na možné výrazné dopravní komplikace, které způsobí problémy nejen v Praze, ale také na příjezdech do metropole a v přilehlých lokalitách. Protestů by se dle organizátorů mohly zúčastnit stovky až tisíce strojů," uvádí Policie ČR.

Blokáda Prahy je akce proruských sil, na zemědělcích se přiživují, řekl Fiala