Prvním únorovým dnem oficiálně startuje participativní rozpočet v Písku. Lidé mohou začít přihlašovat své projekty prostřednictvím webové stránky paropisek.cz. Tam se také dozví veškeré potřebné informace.

Město vyčlenilo na první výzvu pět milionů korun. Jeden projekt se však musí vejít maximálně do milionových nákladů. Podmínkou účasti je registrace, a to jak pro přihlášení projektu, tak pro následné hlasování. Součástí registrace bude také ověření totožnosti, které zatím není možné jinak než na podatelně městského úřadu na náměstí. „Do budoucna se nám to možná podaří i jinými cestami, ale prozatím to jinak nejde,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová. Zapojit se mohou pouze obyvatelé Písku.

Lidé mohou předkládat své návrhy do 15. května. Každý občan může podat maximálně tři projekty. Do konce května pak bude první fáze hlasování, ve které musí návrh získat podporu minimálně dvaceti lidí.

První setkání k participativnímu rozpočtu se uskutečnilo ve středu 29. ledna. Druhé se koná 1. dubna od 16 hodin v městské knihovně.

Projekty, které projdou prvním sítem a získají podporu minimálně dvaceti lidí, následně prověří odborníci. Pokud je shledají proveditelnými, postoupí do druhého hlasování, ve kterém bude mít každý zaregistrovaný občan Písku pět kladných hlasů a tři záporné, pomocí nichž bude nápady hodnotit. Projekt musí mít více kladných než záporných bodů. Tato fáze potrvá od konce září do poloviny listopadu. Projekty, které budou mít nejlepší výsledky, postoupí k realizaci, a to až do vyčerpání pěti milionů korun. Přihlášení projektu není nijak zvlášť složité, webové stránky člověka navedou. I tak má ale každý možnost přijít se poradit na radnici v době konzultačních hodin, a sice v úterý od 14.30 do 15.30 a v pátek od 9 do 10 hodin.