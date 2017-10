Projekt má sloužit k oživení Milevska

Milevsko – Galerii M zaplnili ve středu obyvatelé Milevska, důvodem tentokrát ale nebyla vernisáž výstavy.

O projektu Živé Milevsko – SMART region diskutovali ve středu v zaplněné milevské Galerii M obyvatelé s jednatelem společnosti Služby města Milevska Vítem Králem, který jej inicioval, ale především se starostou Ivanem Radostou, místostarostou Martinem Třeštíkem a ředitelem domu kultury Vítem Kratochvílem. „Nechceme tu zavádět elektromobily či elektronické tabule na autobusových zastávkách, aby každý věděl, kde se autobus pohybuje, jako to zkoušejí v rámci projektu Smart city ve velkých městech, ale chceme projekt využít skutečně na to, co tu potřebujeme,“ konstatoval Ivan Radosta.

Zástupci projektu se shodli také na tom, že je pro město důležitá spolupráce s premonstráty. To, že se plánuje další rozšíření spolupráce města a premonstrátů, potvrdil svým vystoupením i Václav Šturm z investičního oddělení Strahovského kláštera, pod který milevský klášter spadá. Zdejší klášterní areál se v posledních letech začal proměňovat do krásnější podoby. Podle Václava Šturma by se tak mělo dít tak dlouho, dokud nebudou zrekonstruované všechny budovy v areálu. Měl by se pak do nich vrátit život.V posledních letech se například rekonstruuje kostel svatého Jiljí na hřbitově, kde se konají civilní smuteční obřady. Premonstráti uvažují také o spojení městského muzea se strahovským muzeem a s vytvořením nové velké galerie. Je tu také například vize pivovaru s restaurací a parkovištěm, obnova alejí a cest, oprava rybníků a mnoho dalšího. I díky tomu by se mohlo podařit zlepšit propagaci města a přilákat do něj víc lidí. Ale všechno bude vyžadovat čas a také zájem soukromých subjektů, kteří by tu mohly podnikat.

Nejprve však chtějí premonstráti obnovit odvodňovací systém kláštera, který je lety poškozený a už nefunguje.

Na besedě zazněla i pochvala Maškarnímu sdružení za skvělou propagaci města. Ředitel milevského domu kultury Vít Kratochvíl připomněl i fakt, že od přestěhování informačního centra na náměstí E. Beneše tu zaznamenali čtyřicetiprocentní nárůst návštěvníků, což je počítáno bez návštěvníků Muzea milevských maškar.

Přesto tu z řad návštěvníků zaznělo, že je třeba propagovat město a vše, co může turistům nabídnout.

Na připomínku architekta Jana Hlavína byl do projektu vedle kultury začleněn jako samostatný bod také sport. Město díky velkému počtu sportovišť může lidem také nabídnout pestré vyžití ve volném čase.

Podněty, které zaznívaly z řad návštěvníků, byly zapisovány a tým lidí, který na projektu spolupracuje, se jimi bude dále zabývat.

Na setkání zaznělo například i téma cyklostezek. Mezi stěžejní body projektu ale patří využití podnikatelského parku, kde by měli dostat příležitost získat zázemí především drobní podnikatelé. O velké montovny s agenturními zahraničními zaměstnanci tady nestojí.