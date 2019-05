Jindřichův Hradec – Nepřehledný a zejména nebezpečný prostor v Janderově ulici u Základní umělecké školy Vítězslava Nováka si dala za úkol vyřešit hradecká radnice. Radní schválili zakázku na vytvoření projektu za zhruba 300 tisíc korun, jenž by nepřehledné zatáčky, úzké silnice a takřka chybějící chodníky přeměnil.

V místech se pohybují jak žáci ZUŠ a 2. základní školy, tak studenti vysoké školy bydlící ve Švecových kolejích. „Pokud se to povede, chtěli bychom rozšířit silnici směrem od školy do centra. Čeká nás jednání s rakouským občanem, který zde vlastní kus pozemku. Pokud bychom jej dokázali odkoupit, mohli bychom silnici rozšířit směrem do Husových sadů a možná přidat i nějaká podélná stání určená zejména pro rodiče, kteří vozí děti do sousedních škol,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka.