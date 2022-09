Protivín – V pátek 9. září odpoledne bude mít veřejnost možnost navštívit podzámčí v Protivíně. Nový majitel objektu chce zájemcům umožnit prohlídku prostor určených k rekonstrukci, ale také zapojení do debaty o budoucím využití podzámčí. Akce odstartuje v 17 hodin, kdy se otevře areál. O hodinu později začne prohlídka zpřístupněných budov podzámčí a v 19 hodin debata o chystané přestavbě s vedoucí architektkou studia ARCH.IC, které má rekonstrukci na starosti, Věrou Nagyovou. Na závěr vystoupí artisté.

Písek šetří. Omezí osvětlení na cyklostezkách

Písek - V souvislosti se současnou napjatou situací ohledně cen energií se město Písek dohodlo s Městskými službami Písek, že omezí provoz veřejného osvětlení na dvou méně frekventovaných úsecích komunikací. "Jedná se o cyklostezku z Písku do Smrkovic a cyklostezku z Písku do průmyslové zóny," informovala za Městské služby Písek Lenka Gareisová. Od středy 7. září zde bude od 23.00 do 5.00 hodin vypnuto veřejné osvětlení. Jedná se o zkušební provoz, který ukáže případnou cestu k úsporám elektrické energie.

Orlík bez vody vytváří nádherné scenérie. U Radavy to vypadá jak na riviéře

Do prvních tříd píseckých škol nastoupilo 433 dětí

Písek – Do prvních tříd základních škol zřizovaných městem první zářijový den nastoupilo 433 žáků. Nejvíce prvňáků mají na ZŠ J. Husa, do jejíchž lavic usedlo 101 dětí. Na ZŠ J. K. Tyla přivítali 89 prvňáčků, na ZŠ E. Beneše 83, na ZŠ T. G. Masaryka pak 78. Na ZŠ T. Šobra tento školní rok mají 46 prvňáčků a na ZŠ Svobodná 36.

Mirotice chystají sraz rodáků

Mirotice – Setkání rodáků, občanů a přátel Mirotic chystá město na sobotu 17. září. Bude se konat od 10 hodin v místní sokolovně. V rámci programu vystoupí žáci základní školy, připravena bude beseda, historie mirotických mlýnů, výstava fotografií, projekce i hudební doprovod. Večer je v plánu posezení s hudbou a tancem. Přes den budou připravené také prohlídky hasičské zbrojnice, židovského hřbitova, Alšova domu, základní školy i komunitního centra Na faře.

Bourali a ujeli

Písecko – Policie hledá svědky dopravních nehod, od kterých účastníci ujeli. Dne 22. srpna mezi devátou a jedenáctou dopolední někdo na Velkém náměstí v Písku před lékárnou poškodil levou část zaparkovaného osobního automobilu značky Toyota Proace v šedé barvě a ujel. „První zářijový den poškodil zatím nezjištěný řidič automobil značky Volkswagen přímo před policejní služebnou v Milevsku na náměstí. Stalo se to v době mezi půl druhou až čtvrtou odpolední a poškozené je levé zpětné zrcátko. Také v tomto případě viník ujel,“ informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišováa dodala: „Máte-li k popisovaným případům jakékoli informace, volejte linku 974 235 254 či 158.“

Ludmila Horáková z Písku oslavila sté narozeniny. Gratulujeme!

Turisté i cyklisté zamíří v sobotu na Cestu k Protivínu

Protivín - Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín pořádá v sobotu 10. září ve spolupráci s městem 34. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy Cesta k Protivínu. Start je v době od 7.30 do 9.30 hodin na náměstí v Protivíně, cíl pak na stejném místě do 16 hodin. Pěší trasa má 15 km, pro cyklisty jsou na výběr tři trasy o délkách 20 km, 35 km a 50 km.

V Pasekách bude stezka odvahy

Paseky - V sobotu 10. září se v Pasekách uskuteční stezka odvahy. Začátek je v 18.30 hodin. Jako první vyrazí menší děti, po nich děti starší. Vstupné je dobrovolné.