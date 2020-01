K pečení se dostala Lucie Vlakojanová z Litvínovic doma. Pomáhala totiž v rodinné cukrárně v Nových Hradech. Vášeň pro pečení jí zůstala, a tak se přihlásila do nového pořadu České televize Peče celá země.

Lucie Vlkojanová zastupuje jižní Čechy. | Foto: Mikuláš Křepelka

Hned v prvním díle, který jste mohli vidět minulou sobotu Lucie Vlkojanová vyhrála, když se pekli věnečky, a moc ji to potěšilo. „Vůbec jsem to nečekala, vždyť moji spolusoutěžící byli všichni tak šikovní,“ myslí si a vysvětluje: „Odpalované těsto je totiž moje nejoblíbenější, a to na jakýkoliv způsob, takže to pro mě byla taková satisfakce.“ Dále má ráda kynuté těsto a pečení bábovek. „To už je ale takové obyčejnější,“ dodává.