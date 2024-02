/VIDEO/ Zprávy o chystaném zákazu HHC v posledních dnech rapidně zvyšují poptávku po produktech s touto psychomodulační látkou. V Písku se dají koupit také v kamenné prodejně, která na třídě Národní svobody funguje zhruba půl roku.

Prodejna legálního konopí v Písku. | Video: Lucie Kotrbová

Kritikům vadí především umístění prodejny v blízkosti několika škol. Podle Jakuba Juhy, který provozuje web legalnikonopi.cz a síť pevných obchodů Happy CBD včetně písecké prodejny, si zde děti nic nekoupí. „Zaměstnanci ví, že musí kontrolovat věk mladých zákazníků a kdo to nebude dodržovat, poletí," říká striktně Jakub Juha, který je také členem Asociace za bezpečné konopí.

S plošným zákazem HHC, který se v Česku chystá, nesouhlasí. Má obavy, že se na trh dostanou daleko horší, silnější a hlavně neprověřené alternativy. Další věc jsou samozřejmě likvidační dopady pro mnohé výrobce a prodejce. Východisko vidí v urychlené regulaci a zákazu cukrovinek s obsahem HHC. „My jsme HHC bonbonky preventivně stáhli z prodeje z e-shopu i v pevných prodejnách,“ poznamenal s tím, že na webu legalnikonopi.cz tím reagovali na množící se případy předávkování nejen u mladistvých.

Mezi klienty je řada lidí různého věku, kteří zda nakupují především ze zdravotních důvodů. „Je to tak půl napůl. Máme zákazníky, kteří se dokázali zbavit silných léků na bolest a nahradit je těmito produkty. Chodí sem nemocní lidé, kteří mají bolesti, ale také pacienti psychiatrické léčebny nebo též rodiče nemocných dětí," vyjmenoval Jakub Juha a doplnil, že alternativní léčba je stále hlavní myšlenkou společnosti.

Obecně podle něj v posledních dnech prodej produktů s HHC rapidně roste, a to až o 600 procent. „Lidé si dělají zásoby pro případ, že budeme muset zboží stáhnout z prodeje," zmínil Jakub Juha s tím, že na tuto variantu jsou připraveni. „My to nějak ustojíme, ale vím o prodejcích, kteří se soustředí jen na tyto produkty, a pro ně to bude likvidační," konstatoval. Zda bude muset propouštět, zatím neví. Zaměstnává přes dvacet lidí. V ohrožení jsou také kamenné prodejny, i když právě písecký obchod se podle něj udrží. Další jsou v Táboře, Strakonicích, Stříbře, Plzni, Brně a Benešově.

HHC a jeho deriváty tvoří zhruba šedesát procent obratů společnosti. Když se zakážou, pravděpodobně je během několika týdnů nahradí jiné alternativy. Řešením problému jsou podle Jakuba Juhy prověřené e-shopy a prodejny, ucelený legislativní rámec a důsledná osvěta. „Všechno musí mít svůj řád, přesnou legislativu. Východiskem je regulace HHC v co nejkratší době,“ konstatoval s tím, že Asociace za bezpečné konopí v čele s předsedou Tomášem Vymazalem se tomuto tématu věnuje dlouhodobě. Její členové jsou od začátku proti prodeji v automatech a usilují o ucelený legislativní rámec pro produkty z konopí s látkami, jako jsou CBD, HHC a dalšími kanabinoidy. Stejně tak chtějí regulovat i prodej problematického kratomu.