Dílo Vladimíra Müllera bude na prodej

Písek – Od čtvrtka 24. listopadu do neděle 3. prosince se v Galerii Dragoun uskuteční prodejní výstava reliéfů, soch a obrazů Vladimíra Müllera. Celá vybraná částka bude věnována Městskému středisku sociálních služeb v Písku jako poděkování za péči o tohoto umělce. Řezbář a malíř Vladimír Müller je nejen písecké veřejnosti znám hlavně díky svým betlémům. Ačkoli výtvarné umění nestudoval, věnoval se mu celoživotně. Největší úspěch mu přinesly řezbářské práce. Jeho betlémy jsou známé po celé zemi. Kromě výtvarných děl a řezbářských prací byl znám také svým písmomalířstvím, návrhy slunečních hodin a kovových mříží do kostelů a kapliček, které najdeme na mnoha místech v Písku i okolí. Výstava v Galerii Dragoun bude prodejní. Vladimír Müller, rodák z Bakova nad Jizerou, prožil v Písku značnou část svého života. „Poslední dobu svého života strávil v píseckém Městském středisku sociálních služeb (MSSS), kde se o něj velmi hezky starali. Proto se dcera Vladimíra Müllera rozhodla, že část sbírky obrazů a reliéfů prodá a finance věnuje jako poděkování za péči o tatínka právě MSSS,“ uvedla za galerii Dagmar Chourová – Sedláčková. Ve čtvrtek v 17 h tak bude zahájena prodejní výstava vybraných obrazů, soch a reliéfů. Ceny děl budu od 300 do 500 korun, ale bude možné věnovat i více a podpořit tak Městské středisko sociálních služeb v Písku.