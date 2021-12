Vstříc vyšla prodejcům také písecká radnice. Umožnila jim, aby se zapojili do pravidelných městských trhů, které probíhají na Bakalářích vždy v pondělí, středu, pátek a sobotu. Za tuto možnost jsou vděční. Se svým stánkem přijel do Písku také František Krčmář. „Jsme ze Sušice a normálně bychom prodávali v Plzni na adventních trzích, což teď nejde. Objíždíme proto, co se dá. Je to náš hlavní příjem, jsme rádi, že můžeme být tady a nabízet lidem dobré produkty,“ řekl prodejce. Zákazníci si u něj mohou nakoupit uzené ryby z Blatné, klobásky, poctivé vánoční cukroví z másla, různé cukrovinky nebo jmelí.