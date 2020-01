Celý minulý týden trvaly práce na zajištění kvalitní pitné vody v Klukách. Podle starostky Jany Hrdinové byla v pátek dokončená modernizace vodárny a výměna filtrů. "V pondělí jsme odebírali vzorky vody a za týden bychom měli dostat výsledky,“ uvedla Jana Hrdinová s důvěrou, že už bude vše v pořádku. První upozornění na horší kvalitu vody způsobenou uranem dostali z hygieny 23. prosince. Doporučení znělo, aby vodu nepily těhotné a kojící ženy.

Na začátku ledna odebrali druhý vzorek a situaci hned řešili. Šlo o to, že filtrovací zařízení ve vodárně už bylo kovem naplněné. „Devět let jsme každý rok na výměnu filtrů šetřili padesát tisíc korun a ještě jsme museli hodně doplatit,“ řekla Jana Hrdinová. Vše stálo celkem 921 tisíc korun. Protože se voda může používat jen jako užitná, dovážejí pitnou vodu do školky, kde je i jídelna, ze záložní vodárny. Z ní také vozí vodu do nádrže, kterou mají v budově statku. Místní si tam pro ni chodí. „Mile mě překvapilo, že to lidé přijali s pochopením,“ dodala starostka.

O co se jedná



Obec Kluky odebírá vzorky vody pravidelně. Díky tomu byla včas zajištěná modernizace vodárny a výměna filtrů.