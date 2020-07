Město si nechalo zpracovat dopravní studii, která má sloužit jako strategie pro příští desítky let. Zastupitelé ji přijali.

Podle starosty Milevska Ivana Radosty se jedná o rozsáhlý dokument zhruba o sto stranách. „Už teď z něj čerpám mnoho informací, řekněme statistických,“ podotkl s tím, že je za dokument rád. „Musíme dát pozor, čím začít, jak pokračovat, kolik co bude stát, ale máme jasný směr, kterým jít,“ míní starosta.

Problémů je podle něj v Milevsku víc. Asi největší je, že se veškerá doprava přesouvá přímo centrem města. „Není jednoduché vyřešit, jak vymístit dopravu z centra. Budeme určitě muset začít s optimalizací MHD. Vnitroměstská doprava, pokud má být využívaná, musí být taková, se kterou může člověk počítat. Určitě bude třeba zhustit počet zastávek,“ konstatoval starosta s tím, že největší nápor je ráno, když jdou děti do školy.

Dalším nedostatkem je podle studie autobusové nádraží, které je jednak předimenzované a jednak se nachází v centru města. „V době, kdy ZVVZ zaměstnávalo tři tisíce lidí, to bylo jiné, ale dneska tady dělá 600 lidí a nádraží není tak využívané,“ zmínil Ivan Radosta s tím, že podle dopravní studie by tu nádraží vůbec nemělo být. Mělo by se přesunout na kraj města, jako je to například v Písku. „To by ale byla velká změna a není jednoduché vzít ji za svou,“ míní starosta.

Dokument počítá i s obchvatem města, o jehož vybudování se v Milevsku mluví už dvacet let. Dopravní studii zpracovala společnost Smart Plan.