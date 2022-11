Kapacita probačního domu, který vznikl po rekonstrukci bývalého skladu vedle areálu hasičů v lokalitě Samoty, je šestnáct osob. Jak slibují zástupci Probační a mediační služby, která bude v Písku zařízení provozovat, dostanou se sem jen "vyvolení". "Zájemci si mohou o pobyt v probačním domě požádat, ale především to musí schválit soud," vysvětlila náměstkyně ředitelky Probační a mediační služby Kateřina Šlesingerová s tím, že půjde o podmíněně propuštěné, kteří mají velkou motivaci žít normálně a bez potíží se zákonem. Cílem projektu je pomoct bývalým vězňům s návratem do života "venku" a zabránit jejich možné recidivě.

Otevření probačního domu bylo hlavním tématem besedy, kterou pro veřejnost uspořádala Probační a mediační služba ve čtvrtek 3. listopadu v písecké knihovně. Navázala na první debatu, která se uskutečnila už v únoru 2020. Záměr se tehdy u veřejnosti nesetkal s velkým nadšením, dokonce vznikla petice proti vzniku probačního domu. Písečáci se obávali především toho, že se sem budou umisťovat lidé z celé republiky, kteří pak ve městě zůstanou. Podobné obavy zazněly i tentokrát spolu s výčitkou, že projektu mělo město zabránit. To ale, jak potvrdil i nový starosta Písku Michal Čapek, nebylo možné. "Město nemá a nikdy nemělo pravomoc toto rozhodnutí jakkoli ovlivnit," podotkl s tím, že sám za sebe vnímá projekt jako potřebný a nevidí v něm nic, co by mělo zhoršit bezpečnost ve městě. "Jako advokát mám s těmito lidmi zkušenosti. Nechtějí se vracet do vězení a snaží se. Z podmíněně propuštěných strach nemám. Větší problém podle mě představují desítky lidí, kteří opustí vězení a nikdo o nich nic neví. Často se pak ke kriminální činnosti vrátí," řekl na setkání starosta Michal Čapek.

Jedním z pozvaných hostů besedy byl také bývalý vězeň. Dalibor si odseděl devět z celkových třinácti let. Na svobodě je půl roku. "Ve vězení je to těžké, ale vrátit se ven je ještě těžší," shrnul. On měl to štěstí, že na něj čekala rodina, která mu s návratem pomohla. "Kdybych nikoho neměl, uvítal bych možnost začít v probačním domě. Musíte totiž najednou všechno sami a na to nejste zvyklí. Ve vězení si nemusíte sami ani zhasnout, když jdete spát. A najednou si máte najít práci, bydlení, zařídit spoustu věcí a hlavně se tam nechcete vrátit," vyprávěl osmačtyřicetiletý Dalibor, který, jak říká, začíná nový život. "Mám dvě práce, abych se uživil, a snažím se ukázat lidem, že můžu být dobrý soused," doplnil.

Klienti píseckého probačního domu, které v současné době Probační a mediační služba vybírá, budou mít v objektu jasná pravidla. Nesmí zde pít alkohol ani užívat jiné návykové látky. Během pobytu, který bude maximálně šest měsíců dlouhý, by si měli především najít práci, bydlení, postavit se na vlastní nohy a naučit se zařídit vše potřebné. "Budeme samozřejmě pracovat také na případných závislostech, které si často z minulosti táhnou stejně jako dluhy a exekuce. Všechno jim pomůžeme řešit," podotkla za provozující organizaci Kateřina Šlesingerová. Obyvatelé domu se také o něj budou starat, budou si sami uklízet, vařit či prát. V neposlední řadě budou pracovníci zařízení dbát na dobré vztahy mezi jednotlivými obyvateli.