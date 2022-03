„Děti budou rozděleny do skupin podle věku a věnovat se jim budou Ukrajinci, kteří mají zkušenost v oblasti školství a volnočasových aktivit,“ nastínila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová s tím, že kurzy začnou v pondělí 21. března a konat se budou v ZŠ T. G. Masaryka, která pro ně uvolnila pavilon se šesti třídami.

Pro ukrajinské děti a jejich maminky už město uspořádalo v městské knihovně informační schůzku. „Představili jsme jim český vzdělávací systém a nastínili jim možnosti vzdělávání jejich ratolestí,“ řekla vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek Marie Cibulková. Pro děti byl zároveň připraven program, aby měli rodiče možnost v klidu se zeptat na všechny věci, které je v souvislosti se školní docházkou zajímaly. Budoucí žáci si tak prohlédli knihovnu a ti nejmenší si s chutí pohráli v dětském oddělení.

Rodiče dětí, které jsou ve věku českých středoškoláků, pak získali informace o možném studiu přímo od zástupců píseckých středních škol.

Základní školy v Písku mají podle informací Marie Cibulkové dostatečnou kapacitu, aby mohly přijmout ukrajinské děti. „Chceme samozřejmě ujistit české rodiče, že začleněním uprchlíků do našich škol nebude nijak omezena dostupnost vzdělání pro jejich děti,“ zdůraznila vedoucí odboru.

Pro ukrajinské děti od tří do šesti let pak bude fungovat samostatná dětská skupina, míst ve školkách se to tedy nijak nedotkne.