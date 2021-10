Vítěz soutěže programátorů navrhl interaktivní aplikaci, která spojuje výlety, prvky rozšířené reality a vzdělávání. Ceny půjdou na charitu, například českobudějovické Arpidě.

První tři místa obsadily projekty, které porota ocenila díky jejich úrovni, reflexi současných trendů a využití dat od občanů i státních institucí. Vítězem se stala skupina programátorů společnosti Brilo Team s projektem Kopni ježka. Jde o interaktivní aplikaci, která spojuje výlety, prvky rozšířené reality a vzdělávání. Například při procházce jižními Čechami aplikace Kopni ježka ukáže informace o vybraném zvířeti, s nímž se může uživatel osobně setkat v terénu.

„O vítězství Brilo Teamu rozhodla kombinace interaktivnosti nápadu a výuky a také možnosti jejího dalšího komerčního využití,“ říká k vítězi předseda poroty Ondřej Klega, ředitel české investorské skupiny eRockets a.s., která se věnuje například e-shopům nebo dalším službám poskytovaným přes internet.

Cenu za druhé místo získala parta ze společnosti GoPay, která přišla s nápadem na lokální kryptoměnu Budcoin. Jde o neziskovou aktivitu na podporu turistického ruchu a lokálního obchodu. V České republice už totiž existují lokální měny, které mohou být zřízeny pro určité území a tento návrh uplatnil zmíněný nápad pro České Budějovice. Konkrétní hodnota Budcoinu byla navržena v hodnotě jedné koruny. Jde v podstatě o jakési zvláštní poukázky, platné v dané obci nebo městě zpravidla v předem stanovených obchodech. Musejí mít ovšem oficiální formu lokální měny vydané ve spolupráci se samosprávou. I v českobudějovickém zastupitelstvu už se podobný nápad v minulosti objevil.

Na třetím místě skončil tým z účastníků, kteří jinak sídlí v českobudějovické Široké ulici ve sdílených kancelářích COWO. Tým připravil řešení s názvem Pikador, které zpřístupní otevřená data nejen od státních institucí do využitelné a přívětivé podoby s cílem jejich využití ve veřejném zájmu, při řešení občanských problémů i byznysu. Například, kdyby se někdo rozhodl, ž se přestěhuje do Českých Budějovic do Široké ulice, ukázala by mu aplikace, demografická data v ulici, nejbližší kavárny, restaurace nebo i kontejnery na tříděný odpad, aniž by bylo třeba procházet weby různých institucí.

„Moc se mi líbilo nadšení všech účastníkům, kteří od prvního do posledního dne pracovali s obrovským nasazením a zápalem. Doufám, že tato akce bude mít pokračování,” dodává předseda poroty Ondřej Klega.

„Jsem víc než spokojený. Jihočeský hackathon měl velkou účast. Vzniklo šest unikátních nápadů. Po této zkušenosti budeme rádi hackathon opakovat například každé dva roky, aby bylo dostatek času na sbírání dalších témat,“ dodává Tomáš Kocifaj, organizátor Jihočeského hackathonu ze společnosti Brilo Team.

Vítězové se zavázali finanční výhru využít na dobročinné účely. Například COWO CB team věnuje svých 10 000 Kč za třetí místo na stavbu Arpida + kampusu životních příležitostí. Akci podpořily statutární město České Budějovice, Jihočeský vědeckotechnický park, Keboola, FCC Environment, Budějovický Budvar, SmartEmailing, eRockets a.s., IGY centrum, MOVit Energy a Clarion Congress Hotel.

Jihočeský hackathon začal v pátek v podvečer a o vítězích se rozhodovalo po prezentaci projektů v neděli odpoledne. Někteří programátoři spali během dvou dnů jen pět hodin. Většinu času využily týmy k práci, i když v sobotu večer byl kancelářích v Riegrově 51 čas i na zábavu, předávání zkušeností a nápadů. Kromě účastníků z jižních Čech přijeli také odborníci z Moravy nebo třeba i z Mostu.