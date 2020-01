Kamionů projíždí za poslední týden přes Katovice více. To říká místní starostka Šárka Němečková. Je to situace,které se všichni starostové na silnici první třídy I/22 báli od doby, kdy se začalo mluvit o zavedení mýtného na souběžné silnici I. třídy I/20.

Na silnici I/20, která vede z Českých Budějovic na Plzeň přes Blatnou, dopravci od ledna 2020 mýtné platí, na silnici I/22 (z Vodňan, přes Drahonice a Katovice na Horažďovice) ne. Starostové požadovali zpoplatnění obou silnic nebo žádné.

„Nemáme zatím žádná potvrzená čísla, ale že se v posledních dnech doprava opravdu zvýšila, je vidět na první pohled. Jedná se hlavně o auta menších firem,“ komentovala Němečková.

Zvýšení nákladní dopravy přináší do Katovic problémy v dopravě. „Nejen, že máme úzkou silnici, kterou nemůžeme nikam rozšířit, protože v okolí jsou domy, ale navíc už máme problémy i s tím, že auta z vedlejších komunikací nemohou vyjet na hlavní silnici, jaký je přes obec provoz,“ vysvětlila starostka. Strach má i o bezpečnost děti, které chodí do místní školy. Ty, které jsou ze spádových obcí, přijíždějí autobusem a přecházení frekventované silnice se nevyhnou.

Podle dispečerů je přístup k poplatkům na silnicích různý. „Pokud je to větší firma, tak ta mýtné vůbec neřeší, protože pokud si pro auta vyberu cestu po menších silnicích, bude to znát pro změnu na naftě. Ale samozřejmě se jakékoli placení promítne do konečné ceny pro zákazníka,“ zmínil jeden z dispečerů. Podle jeho zkušeností se snaží mýtnému vyhnout většinou cizinci, jako jsou například Poláci.

O kolik aut více projede přes nezpoplatněné silnice, má ukázat měření, které už od září loňského roku prováděla Správa a údržba Silnic Jihočeského kraje. „Kontrola probíhala dvoufázově na mnoha místech a jejím cílem je ukázat, kolik aut využívá silnici, kde je zavedené mýtné a kolik sjíždí na ostatní nezpoplatněné komunikace,“ uvedl za SÚS Jihočeského kraje Tomáš Musil. Výsledky kontrolního měření přinese Deník v následujících dnech.

Kontrolní měření

Kontrolní měření se ale starostům oslovených obcí zdá nešťastným. Práce v průmyslu se podle nich s novým rokem ještě naplno nerozjely a s nimi ani doprava.

Jednou z obcí, kde se obávali po zavedení mýtného nárůstu těžké dopravy, jsou Cehnice. „Je pravda, že jsme čekali, že se prakticky okamžitě markantně zvýší počet aut, která obcí projedou, ale zatím to není příliš znát. Situace s dopravou v obci není dobrá už roky, ale vlivem mýtného se zatím o moc nezhoršila,“ uvedla s tím, že může ještě nastat změna ve chvíli, kdy dopravci zjistí, kolik vlastně musejí za mýtné zaplatit a budou chtít ušetřit.

Podobná situace jako v Cehnicích je i v nedalekých Drahonicích. „Co jsme zaznamenali, a říkalo mi to nezávisle na sobě už několik lidí je, že se zvýšil počet kamionů, které přes Drahonice přijíždějí ve směru od Bavorova a pokračují dál na Písek. V tomhle směru jsme nikdy žádný problém neměli, kamiony tudy nejezdily ani tu pro ně není vhodná cesta,“ uvedl místní starosta Václav Vokáč. Byl jedním z těch, kteří na problémy, jež by mohlo zpoplatnění silnice I/20 přinést, upozorňovali. „Pokud by se ukázalo, že jsme neměli pravdu a kamiony přes naše obce projíždět nebudou, budeme jedině rádi. Jediné o co jsme usilovali, bylo bezpečí na silnicích a klidný život pro lidi v našich obcích,“ dodal Vokáč. Ten se problému zpoplatnění silnic věnuje od samého začátku a velmi ho mrzí, že starosty, kteří se problému věnují, nikdo nevyslyšel ve chvíli, kdy žádali zpoplatnění obou silnic nebo žádné.

Jak se bude situace dále vyvíjet, na to čekají i ve Střelských Hošticích, kde podle posledního sčítání projede ve všední den téměř 6000 aut. „Řekl bych, že u nás se doprava zvýšila, ale ne o moc. Uvidíme, co přinese čas. Obávám se, že dopravci toho během ledna zatím ještě moc nenajezdili,“ řekl starosta Luboš Krupka.

I bez dalších kamionů, které by projížděly středem obce, mají ve Střelských Hošticích s dopravou starostí dost. Hned u silnice se nachází jak škola a školka, tak obecní úřad a prodejna. „Není žádnou výjimkou, že kamiony v obci jezdí víc než padesátkou. Přibrzdí je jen zatáčka u zámku a zase na to šlápnou a jedou dál,“ dodává starosta. Jako jediné rozumné řešení situace vidí jako ostatní starostové obchvat. „A myslím, že toho se už naše generace nedočká,“ dodává skepticky.

Strach ze zpoplatnění silnice I/20 vedl starosty obcí na trase silnice I/22 až k sepsání dopisu, který vyjadřoval obavy ze zpoplatnění silnice a z toho, že těžká doprava začne jezdit po souběžné komunikaci první třídy, která zpoplatněná není. Podepsali se pod něj starostové Svazku měst a obcí Jihočeského kraje a právě starostka Helena Sosnová ho v červenci loňského roku předala premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi dopravy Vladimíru Kremlíkovi, kteří se v Cehnicích zastavili při své návštěvě jižních Čech.

Představitelé vlády tehdy zmínili, že se situací dlouhodobě zabývají. Podle starostky Heleny Sosnové, ale nepřišlo zatím žádné konkrétní jednání s obcemi na trase a žádné opatření, které by vedlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy. I když se starostové shodnou na tom, že žádné opatření auta z centra obcí nedostanou a jediné správné řešení situace by byl obchvat, alespoň zatím sami plánují, jak zvýšit bezpečnost.

Bezpečí do obcí

„V Cehnicích bychom například chtěli další přechod pro chodce, ale kvůli špatné rozhledové vzdálenosti to není možné. To zda je na přechodu dobře vidět, se posuzuje z pohledu dítěte, což je asi sto padesát centimetrů a my jsme nesplnili podmínku dobrého rozhledu,“ vysvětlila starostka. Obec by tak chtěla alespoň vybudovat chodník, který by vedl od prvního domu ve směru od Strakonic až na náves. „Chodníky by tím pádem byly po obou stranách a lidé by nemuseli přecházet v nebezpečných úsecích, kde je špatně vidět,“ zmínila starostka s tím, že silnici prvních tříd je státní a spravuje ji ředitelství silnic a dálnic a ani co se týká bezpečnosti, nemají zástupci obce jednání snadné. Potvrzuje to i Luboš Krupka ze Střelských Hoštic, kde je situace obdobná.

V Drahonicích počítají pro změnu s tím, že pořídí radary a k přechodům dají bezpečnostní ostrůvky.