Zásadním bodem čtvrtečního jednání píseckých zastupitelů bylo schválení rozpočtu města na příští rok. Po dlouhé diskuzi odhlasovali navržený rozpočet se schodkem 286 milionů korun. Předpokládané příjmy jsou navrhovány ve výši 866 milionů korun a výdaje ve výši 1,15 miliardy korun.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Písek tak podle plánu příští rok čekají druhé nejvyšší investiční výdaje za posledních deset let. Podle vedoucího finančního odboru MÚ Písek Ladislava Tomana to město zvládne. "Na účtech máme půl miliardy, takže jsme schopni vysoké výdaje kompenzovat z přebytků minulých let," podotkl. Zároveň doplnil, že se v příštím roce očekává v příjmové části výrazný pokles z daní z příjmu. "Nevidím to ale tak černě, jak se mnohdy prezentuje," poznamenal.