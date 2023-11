/VIDEO/ Obchody se v těchto dnech předhání ve vánoční výzdobě a v nabídce nejrůznějších adventních dekorací, stromků, balicích papírů či ozdob. Málokdo měsíc před Vánoci odolá a něco hezkého si nekoupí.

Výroba vánočního věnce na dveře. | Video: Lucie Kotrbová

K tradičním dekoracím patří adventní věnec, na kterém budeme už příští víkend zapalovat první svíčku. Prodejny nabízí hotové věnce nejrůznějších provedení, barev a cen, nebo jehličnaté korpusy, které si každý může ozdobit dle svého. Korpus omotaný větvičkami jehličnatých stromů stojí většinou kolem 150 až 180 korun. Hotový adventní věnec pak samozřejmě přijde na víc. Dá se pořídit zhruba od tří stovek. Kdo chce ušetřit, může si vyrobit věnec od základu, tedy včetně korpusu.

Stejně jako adventní věnec či svícen se čtyřmi svíčkami jsou oblíbené také věnce na dveře, branku nebo do okna. Korpus se dá koupit stejný. Zatím jich je všude dostatek. Rovnou dva neozdobené věnce si v písecké prodejně s dekoracemi koupila paní Hanka. „Z jednoho bude adventní věnec na stůl a druhý ozdobím na dveře," poznamenala při vybírání vhodných korpusů. Hotový věnec si prý asi nikdy nekoupila. „Přijde mi to zbytečné, když si ho dokážu ozdobit sama. Je to navíc takové osobnější a mám z něj pak větší radost," dodala.

Zdroj: Lucie Kotrbová

Nejen věnce dělají tu správnou adventní atmosféru. V dekoracích je na výběr neuvěřitelné množství výrobků různých barev. Vedle tradičních odstínů červené, zlaté a stříbrné v posledních letech hodně letí bílá, růžová a přírodní ladění. Inspiraci, co nabízejí písecké prodejny a jak se pohybují ceny, můžete načerpat v naší fotogalerii.

Zdroj: Deník/ Redakce

Také si vyrábíte adventní věnec sami a chcete se podělit s ostatními? Napište nám na: jihoceske.vanoce@denik.cz