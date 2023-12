Každý den v roce vám Písecký deník přináší ty nejčerstvější a nejzajímavější zprávy z Písku a jeho okolí. Pojďte se s námi podívat, kterých deset článků vás v letošním roce zaujalo ze všeho nejvíce.

Smrt, naháči i první let. Připomeňte si letošní nejúspěšnější články z Českých Budějovic a okolí. | Foto: Deník/Adam Hudec

Logopedka písecké nemocnice zřídila účet pro pacienta

Klinická logopedka písecké nemocnice Kateřina Hájková zorganizovala pomoc pro Martina Pišana. Pacientovi, který trpí ochrnutím svalů kvůli závažnému autoimunitnímu onemocnění, už díky její iniciativě pomáhá v nemocnici Kašlací asistent. Také nechala zřídit transparentní účet, kam může veřejnost zasílat finance na pomoc jeho rodině.

Psi odebraní z nevyhovujících podmínek hledají nové domovy

Deset psů, o které se jejich majitel z Písecka špatně staral, hledá nové domovy. Osud čtyřnohých parťáků není většině lidí lhostejný, ale zodpovědnost, kterou jejich majitel musí převzít, je někdy moc velká. Reportáž z útulku ukázala, jak obtížné je takové psy připravit pro nový domov.

Cesta do Prahy: Za sjezdem na Plzeň do jednoho pruhu, pak přes Milín. D4 roste

Dopravu na Písecku v létě komplikovalo hned několik staveb a oprav. Nejzásadněji jsou stále práce na silnicích z Písku na Prahu, kde už přes dva roky pokračuje výstavba nového úseku dálnice D4. Do konce července byla doprava svedena do jednoho pruhu kousek za Pískem, a to od sjezdu na Plzeň dál na Prahu. Řidiči se podivovali nad tím, zda i tento úsek souvisí s výstavbou D4, nebo proč se silnice v relativně dobrém stavu opravuje.

Za hodinu překročilo padesátku 130 aut. Policistům se málem zavařil radar

Dopravní policisté na Písecku se o velikonočním prodlouženém víkendu mimo jiné zaměřili na měření rychlosti. A radar ukázal na hodně řidičů, kteří si s rychlou jízdou nedělali vrásky. Během jedné hodiny významně překročilo povolenou padesátku na jednom z úseků 130 aut a nebylo výjimkou, že řidiči jeli stokilometrovou rychlostí.

Slavnosti piva letos poprvé placené. Písek přivítal přes dvacet pivovarů

Po jedenácti letech se na slavnosti piva v Palackého sadech poprvé vybíralo vstupné. Důvodem byl podle pořadatelů především neúspěch při žádosti o grant města. I když nabídka programu byla opravdu bohatá, ne všem se informace o zpoplatnění vstupu na slavnost líbila.

IKEA rozšiřuje své služby do Písku a Tábora

Počet výdejních míst obchodního domu IKEA se nově rozšířil o města Písek a Tábor. Vznikla zde takzvaná mobilní výdejní místa. To znamená, že zákazník má dvakrát týdně možnost si ve svém městě vyzvednout i rozměrnější zásilku.

Kde se v Písku dobře a levně najíst?

Znáte podnik, kde se můžete na dnešní poměry levně a dobře najíst? Dát si polední meníčko třeba za 120 - 150 korun? To byla otázka na naše čtenáře, kteří dávali tipy na restaurace, hospody, bufety či bistra, kde mají polední menu za příznivé ceny. Důležitá samozřejmě nebyla jen cena, ale také kvalita jídla či příjemné prostředí. A jak to dopadlo? Následovala anketa, kde hlasovalo přes 1200 lidí. V ní dopadla nejlépe zavedená písecká restaurace Olympie. Za ní následuje restaurace Na Hvížďalce v Čimelicích a písecká indická restaurace.

V Písku končí několik zubařů bez náhrady. Podporu nových zastupitelé neschválili

Nedostatek zubařů je velký problém dnešní doby. Mnozí za svým stomatologem dojíždějí i do jiných krajů, někdo zubního lékaře vůbec nemá. Žhavým tématem byl také na listopadovém zasedání píseckých zastupitelů. Letos totiž ukončili v Písku bez náhrady svou praxi tři zubaři a do konce roku 2024 by mělo přibýt dalších pět. V dalším kole zastupitelé opět debatovali nad podporou zubařů a v prosinci nastal obrat. Písek nové zubaře podpoří. Půjčí jim bezúročně až dva miliony korun.

Čtyřletý chlapec se v Palackého sadech píchl o použitou injekční stříkačku

Na redakci Píseckého deníku se v říjnu s nepříjemným zážitkem obrátila maminka čtyřletého chlapce, který našel v trávě použitou injekční stříkačku a píchl si ji do prstu. Sbírání kaštanů v Palackého sadech v Písku se tak během vteřiny proměnilo v noční můru každého rodiče.

Pobodání mladíka v Písku má tři obviněné. Jedním je muž vydávající se za Janu

Kriminalisté rozpletli kuriózní incident, o kterém mluvil na sociálních sítích celý Písek, vše bylo ale trochu jinak. Stalo se to 25. srpna, kdy strážníci s policisty zasahovali u mladého muže s bodnou ránou v hrudníku. Do hry vstoupila i jistá Jana svolávající protestní pochod. Ukázalo se, že je to ale muž.

