Rodiči holčičky jsou Jitka Kopecká a František Macho ze Dvorů nad Lužnicí. Verunka si na svět pospíšila, lékaři totiž původně stanovili termín porodu na 12. ledna. Holčička tak neplánovaně přerušila svým rodičům silvestrovské oslavy. "Nečekal jsem to, protože ještě večer jsem říkal přítelkyni, že vyrazíme do porodnice a ona nechtěla s tím, že je všechno v pořádku. Najednou jsme v deset hodin odjížděli z domova, ve třičtvrtě na jedenáct jsme byli v porodnici a třináct minut po půlnoci už byla malá na světě," vylíčil otec Verunky František Macho, který příchod Verunky na svět sledoval hned od samého začátku. "Byl jsem u porodu a bylo to něco úžasného, každému to můžu doporučit. Je to nádherný pocit, když vidíte první nádech, první naříkání, brečel jsem jako malý kluk," popsal šťastný tatínek.