Celkový počet uzdravených se podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové nezměnil a zůstal na pondělních 140. Aktuálně bylo v úterý večer v regionu 34 pozitivních osob.

Nové případy z Prachaticka

„Od pondělního do úterního večera vyšetřily laboratoře v regionu 211 nových suspektních vzorků. Pozitivní byly tři. Ve všech třech případech se jednalo o přenos nákazy od již dříve pozitivně testované osoby umístěné v současné době v karanténě. Všechny jsou z Prachaticka, kde v současné době evidujeme v rámci jižních Čech nejvíce aktuálně nemocných s COVID-19,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 34 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 17 právě na Prachaticku, osm na Českobudějovicku, pět na Táborsku, dva na Strakonicku, jeden na Písecku, jeden na Jindřichohradecku. Českokrumlovsko je nyní okresem bez evidovaného aktuálního onemocnění.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 28,09 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině) pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 a vysokým podílem uzdravených v České republice.

V kraji se již vyléčily prakticky čtyři pětiny všech nakažených. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 13 777 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo aktuálně 238 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se na jihu Čech v úterý zvýšil o 105 na celkových 1770,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Pro přeshraniční pracovníky zřídila KHS informační linku na čísle 736 514 326. Samoplátci se mohou nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti, nově na hraničním přechodu s Německem ve Strážném a v odběrových místech všech jihočeských nemocnic. V krajském městě mají samoplátci také odběrová místa před areálem výstaviště nebo v ulici U tří lvů. „Odběrové místo u výstaviště je nově v provozu denně od 8 do 17 hodin,“ doplnila Jitka Luňáčková.

Koronavirus v okresech:

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v úterý večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19 kumulativně 105 žen a 75 mužů. Z celkových 180 dosud potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 35 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 17 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

Mezi pozitivně testovanými v kraji je dosud kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Šestnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, devětadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací i samostatně a byli či ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v úterý zvýšil o jednu osobu na celkových 337.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.