Vyléčených je v současné době v jižních Čechách 174 a aktuálně pozitivních jedenáct osob.

Od středečního do čtvrtečního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 69 suspektních vzorků. "Jeden byl pozitivní. V tomto případě se jednalo o ženu povinně testovanou po návratu z Ukrajiny zpět do ČR,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících jedenácti případů COVID-19 na jihu Čech jsou aktuálně evidovány čtyři na Písecku, tři na Prachaticku, dva na Českobudějovicku, jeden na Českokrumlovsku a jeden nový na Strakonicku. Táborsko a Jindřichohradecko hlásí aktuální nulu.

Na jihu Čech je 95 procent vyléčených

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy nadále udržují s 29,8 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině) pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 a s vysokým podílem uzdravených. V kraji se vyléčilo téměř 95 procent všech nakažených, celkově v republice je to něco přes 70 procent.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 16 839 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 57 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu ve čtvrtek zvýšil o 4 na celkových 4 061,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Odběrová místa pro samoplátce

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnicích s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Testovací místa na hraničních přechodech s Rakouskem i Německem jsou už všechna kvůli malému zájmu samoplátců zrušena.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 108 žen a 83 mužů. Z celkových 191 dosud potvrzených případů je 43 z Českobudějovicka, 38 ze Strakonicka, 37 z Prachaticka, 23 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 18 z Jindřichohradecka a 13 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Osmnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, sedmatřicet v kategorii od 25 až 34 let, devětadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí v rámci hromadných repatriací či samostatně a byli nebo ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, zůstává na 363.