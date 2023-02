Bílý koníček i Masné krámy

V samotném centru historického města podle Turner stojí jeden z nejstarších domů, dnes hotel Bílý Koníček, původně lovecký zámeček Rožmberků, postavený v roce 1544. „Svého času zde popíjel a tvořil herec Jan Werich, vášnivý rybář. Nelze nezmínit ani České Budějovice a vyhlášenou restauraci Masné krámy, jejichž historie sahá do druhé poloviny 16. století,“ dodala k dílu.

Dokumenty táhnou

V osmi dílech Příběhů starých hospod vezme Josef Polášek diváky do hospod a hostinců, poodkryje jejich minulost a zprostředkuje jedinečnou atmosféru. Dokumenty mají na televizních obrazovkách podle vedení ČT své tradiční místo a jsou divácky oblíbené. „Jsou jedním z pilířů našeho programu. Česká televize, jako hlavní tvůrce a koproducent této tvorby u nás, připravila pro letošní rok do vysílání pořady reflektující celou řadu témat, od těch, co aktuálně rezonují společností, přes válečné, reportážní, historické, přírodopisné, politické, portrétní či cestopisné,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák s tím, že příběhy hospod nemohly chybět.

Průvodce Josef Polášek naslouchal při natáčení dokumentárního pořadu vyprávění pamětníků, štamgastů, místních usedlíků a historiků a vychutnal si vše, co k danému místu náleží.

Netradiční historické okénko

Seriál je podle dramaturgyně Lady Macurové netradičním pohledem do historie míst, která byla vždy důležitým společenským i kulturním centrem. „V hostincích, krčmách a útulnách se setkávali lidé různého společenského postavení, profesí a názorů, od řemeslníků, úředníků, politiků, básníků a spisovatelů. Sdíleli naději, trápení, radosti i strachy. Hospody prožívaly rozkvět v době národního obrození, přežily války, znárodňování, totalitu, perzekuce, a dnes, prostřednictvím pamětníků, dokládají svědectví o temných i prosluněných časech, o osudech lidí a rodin s nimi spjatých,“ vysvětlila.

Důležitým faktorem při výběru míst byl zajímavý historický kontext a příběh. V cestovatelské mapě tak nesměly chybět známé hostince z jihu Čech. Na pořad se lze podívat i zpětně na iVysílání ČT (klikněte zde).

Pořad bere diváky i na místa, kam se už sami nikdy nepodívají. „Při přípravě jsme několikrát měli štěstí v neštěstí. Některé z hospod jsme ještě stihli natočit a zaznamenat. Mnohé staleté restaurace přežily války a pohromy, ale covid už byl nad jejich síly a hospodští museli bohužel zavřít,“ uzavřel režisér Jakub Wehrenberg.

Scénář k cestovatelsko-historické sérii připravila Kateřina Lhotská, pořad vznikl za podpory České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism.