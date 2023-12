CYKLOŠVEC, maloobchod a velkoobchod pro všechny milovníky kol, je pro letošek firmou okresu. Nejlepším živnostníkem Písecka roku 2023 se stal Aleš Boška, který provozuje bistro VEGET. Ocenění si odnesli z prosincového setkání Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Písku.

Jihočeská hospodářská komora ocenila úspěšné firmy a živnostníky Písecka. | Foto: Deník/Miroslava Žižková

Firma CYKLOŠVEC s.r.o. vznikla v r.1991 jako maloobchod a velkoobchod s jízdními koly. Dnes je firma jedním z významných dovozců cyklistického sortimentu do České republiky i na Slovensko. Začínala jako prodej a servis kol i lyží v Písku v Gregorově ulici, po osamostatnění v r. 1995 otevřela prodejnu a servis v Harantově ulici. Po mnoha letech v r. 2013 investovala do zakoupení pozemku a budovy skladu v Písku v ulici U Hřebčince, kde také otevřela prodejnu a servis kol v Písku a v r. 2021 zde postavila novou prodejnu a servis.

Do jejího portfolia se podařilo zařadit postupně řadu světových značek z cyklistického sortimentu. Mezi nejvýznamnější patří již 17 let značka Fox a od r. 2015 dováží firma z německého Hamburku kola a elektrokola značky Stevens, která patří mezi evropskou špičku. Před 20 lety založila vlastní značku kol Galaxy a je 5 let distributory elektrokol Totem, která se vyrábí v Letohradu.

V Písku podporuje CykloŠvec cyklistické oddíly Galaxy CykloŠvec Stevens, kde jsou převážně dospělí závodníci a Stevens CykloŠvec Písek, kde závodí děti a mládež. Oddíl Stevens CykloŠvec Písek pravidelně pořádá v Kuklích u Tálína závody MTB i v cyklokrosu. Členové obou oddílů závodí po celé ČR. Firma je spolupořadatelem zářijové turistické akce pro pěší a cyklisty „Švejkova neděle v Písku“, které se v letošním roce zúčastnilo přes 500 účastníků. Obdobou této akce byla i letošní dubnová cykloturistická akce „Z CykloŠvec na Živec“ s trasami v Píseckých horách.

Každoročně zajišťuje firma CYKLOŠVEC také servis kol při akci Švejkova 50 a podobných akcích. Je už 20 let spolupořadatelem a podporovatelem seriálu cyklomaratonů pro širokou veřejnost Galaxy Stevens série a Jihočeského MTB poháru. Podporuje i seriál cyklistických závodů Jihočeská amatérská liga, vybrané závody Českého poháru MTB i v cyklokrosu, kde závodí mládež i dospělí. Je partnerem závodu Okolo jižních Čech – druhého nejvýznamnějšího etapového závodu na silnici v ČR za účasti závodníků ze 13 států. Podporuje i vybrané atletické závody např. Lesní běh kolem Ameriky.

Firma věnovala zdarma koloběžky Galaxy dětem z dětského domova Písek i jako ceny do soutěží.

Živnostníkem roku se stal Aleš Boška, majitel bistra VEGET. Podnikat začal v listopadu 2017, kdy otevřel okénko s vegetariánským občerstvením v ulici Masné krámy. V roce 2019 zrekonstruoval nové prostory a v dubnu 2019 otevřel novou provozovnu VEGET bistro v Soukenické ulici.

Nabízí moderní vegetariánskou kuchyni nejen pro vegetariány, ale pro všechny, kteří se zajímají o to, co jedí, vyznavače zdravého životního stylu či prostě všechny mlsné jazýčky, co si chtějí pochutnat bez masa.