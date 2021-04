Do sčítání se zapojilo i hodně domácností v Záhoří na Jindřichohradecku, Roudném na Českobudějovicku nebo Věžovaté Pláni na Českokrumlovsku.

Od začátku sčítání obdržel Český statistický úřad v rámci celé republiky přes 2,6 milionu elektronických formulářů. „Sčítání běží přes dva týdny, sečtených máme více než pět milionů osob a já bych jim všem chtěla poděkovat, že využily možnost sečtení se online,“ řekla Eva Krumpová, první místopředsedkyně ČSÚ.

Připomněla, že všichni mají stále možnost využít elektronický formulář a sečíst celou domácnost, stejně jako pomoci se sečtením příbuzným, kteří si na to sami netroufají. „Od soboty bude navíc možnost sečíst se prostřednictvím listinného sčítacího formuláře,“ doplnila Eva Krumpová.

Údaje o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec prozrazují i to, kde ke sčítání zatím nepřistoupili příliš aktivně. Nejméně sčítacích formulářů dosud odeslali ze Záhoří, Oseku a Bořetína.

Nejaktivnější obce při Sčítání 2021 v Jihočeském kraji.Zdroj: Zdroj ČSÚ

Sčítání 2021 trvá do 11. května. Zájemci se zatím mohli zapojit pouze elektronicky, tedy tak, že sčítací formuláře vyplní a odešlou přes internet. Od této soboty začnou sčítací komisaři roznášet listinné formuláře do domácností, které se nesečetly online, a to v předem oznámených termínech. Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s covid-19 budou komisaři předávat formuláře vždy před domem.