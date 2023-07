/VIDEO/ Záchranná stanice živočichů Makov v uplynulých dnech přijala dalšího velkého dravce, který by pravděpodobně bez pomoci nepřežil. Mladá samice orla mořského nyní nabírá sílu, aby mohla zpět do přírody.

Mladá samice orla mořského nyní nabírá sílu v Makově. | Video: Poskytl Libor Šejna

Orla mořského viděli při procházce v lese na zemi pobíhat Jan Zámečník s Dianou Krejčiříkovou. Zavolali do Záchranné stanice živočichů Makov a společně orla odchytli. Podle vedoucího záchranné stanice Libora Šejny jde pravděpodobně o letošní mladou samici. „Byla velmi vyhublá a bez pomoci by za pár dnů uhynula," konstatoval s tím, že teď nabere sílu a když vše dobře dopadne, zhruba za měsíc poletí zpátky do přírody.