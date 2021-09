INFOBOX: Josef Šálek se ve svém civilním životě věnuje koučování lidí a rozvoji jejich mentálních a fyzických dovedností. Sám v nich vyniká a v současné době je čerstvým držitelem světového rekordu v nejrychlejším naboso uběhnutém půlmaratonu na sněhu a v mrazu, českého rekordu ve výdrži v planku, nebo-li "prkně a držitelem českého rekordu v nejrychleji naboso uběhnutých 10-ti kilometrech. Do konce roku chce vydat svoji další knihu, plnou různých pravidel a technik, které pomáhají zvládnout psychicky i fyzicky náročné životní situace.

Veškeré zážitky živě popsal, včetně různých podpůrných technik a praktik, které mu pomohli náročnou situaci zvládnout. "To vše v rozpoložení, při kterém jsem nevěděl, jak dlouho budu vězněn a zda-li se vůbec o mém příběhu a nespravedlivém věznění veřejnost dozví," uvedl.

"Na každém dnu lze zároveň nalézt i ten největší poklad, v každé těžké situaci můžeme najít i velký osobní přínos," míní. Ve vězení prožil různé zátěžové situace, kterým se naučil čelit a zvládat je. Postupně se mu to dařilo více a více, a tak se rozhodl, že svůj příběh začne zaznamená. Zprvu na motáky, později do darovaných notesů od svých spoluvězňů.

Jeho příběh se tak stal poselstvím dnešní doby. "I v době koronavirové můžeme být šťastní a využít její obrovský potenciál ve svůj prospěch. Třeba už jen v tom, že se začneme více spoléhat na sebe než na vnější podmínky, které nám nyní nemohou zpříjemňovat život. Je důležité abychom převzali zodpovědnost za své životy a své zdraví a nespoléhali se na to, že to za nás vyřeší ostatní. Jednoduše řečeno, štěstí a spokojenost je stav mysli a emocí a nemusí být podmíněn vnějším okolnostem ani našim představám," dodal Šálek s tím, že proto kniha dostala název Zlaté dno.

Pochopil, že i když se ocitl v téměř bezvýchodné situaci, dokáže ji poměrně dobře zvládat. "Nevěděl jsem kdy a jestli mě pustí na svobodu. Rozhodl jsem ale vše zaznamenávat pro případ, že bych to jednou mohl zveřejnit. Chtěl jsem lidem předat vzkaz, že i ty nejtěžší životní situace, je možné zvládnout. A nejen to. Dokonce z nich i mnohé získat," vysvětlil autor prvotiny a životní kouč.

"Zatkli mě na letišti jako běžného turistu, kterého si spletli s jinou hledanou osobou. Navíc já v té zemi pouze přestupoval na jiné letadlo. Se skupinou lidí jsme letěli na moji oblíbenou Srí Lanku, kam se pravidelně a rád navracím. Tuto moji zkušenost jsem začal aktivně zapisovat na motáky a do darovaného notesu již několik dní po mém zatčení," uvedl Josef Šálek, jak vznikal text.

Josef Šálek si zažil zajímavý příběh, který je obsahem jeho první literární publikace. Příběh, který sám prožil a zavedl ho do arabského vězení, sepsal a nazval ho Zlaté dno.

