Nové prostory pro infocentrum hledá město už dlouho. Nyní nechalo zpracovat studii na využití přízemí domu čp. 1.

V současné době se zvažuje přesun infocentra do domu čp. 1 na Velkém náměstí, který patří městu a kde momentálně sídlí cestovní kancelář Čedok, asijské bistro či kanceláře. „Jsme ve fázi studie, takže zatím není nic jisté. Objekt se ale zdá být vhodný, bylo by zde dobré zázemí i pro půjčovnu elektrokol,“ zmínila místostarostka Písku Petra Trambová. Budova by si vyžádala stavební úpravy.