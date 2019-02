Písek – Ve čtvrtek 17. ledna se začíná na lyžařském svahu na Hradišti lyžovat, i když ještě ne nastálo. Vzhledem k dešti začátkem týdne a vysokým teplotám ještě nejsou podmínky pro lyžování ideální.

Lyžuje se tady ve čtvrtek a v pátek od 15 do 20 hodin. V sobotu, neděli a pondělí pak bude zavřeno a bude se dosněžovat. „Na úterý 22. ledna už by mělo být vše připraveno a sníh by měl v Písku vydržet až do jara,“ informují provozovatelé svahu na svém facebooku.