V pondělí 2. září předají zástupci města staveniště společnosti Reno Šumava stavby. Předmětem veřejné zakázky, jejíž cena by se měla pohybovat kolem pěti milionů korun, je sanace terasy kina Portyč, která je spojnicí kina a obytného domu nad místní komunikací. Práce budou podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové zahrnovat demontáž dlažby a izolačních konstrukcí, položení nové izolace a provedení betonových mazanin s vyspádováním tak, aby bylo v co největší míře zamezeno zatékání a průsaku do sousedního obytného objektu. V plánu je i oprava zábradlí a schodiště do prostoru před kinem.

Během stavebních prací nebude možné parkovat pod přemostěním a v jeho blízkosti. „Bude také omezen pohyb po samotném přemostění," doplnila mluvčí.

Písek plánuje rekonstrukci už delší dobu. Už loni město vypsalo výběrové řízení, do kterého se však nikdo nepřihlásil. Podařilo se až letos, když v květnu radní schválili vypsání výběrového řízení podruhé.

Terasa v minulosti prošla obnovou vodotěsnosti, doplněné byly i podokapní žlaby. Konstrukce se však i nadále potýká s problémy se zatékáním, a proto v rámci opravy dojde ke komplexní obnově vodotěsnosti plochy a detailů všech třech výškových úrovní.