„Stavba je v současnosti přibližně v polovině,“ uvedl stavbyvedoucí společnosti Metrostav a krumlovský průvodce Oto Šrámek. „Objekt má novou střechu s prejzovou krytinou. Pod ní je krásný, opravený krov. Některé jeho prvky pocházejí dokonce z roku 1492, z doby objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Část krovu je z 15. století, část ze 17. a 18. století. Podle dosavadních nálezů se celá ta stavba dá charakterizovat jako goticko renesanční.“ To znamená, že budova se přebudovávala v době, kdy pomalu končilo období gotiky a přicházel renesanční sloh. V budově pracují řemeslníci i restaurátoři, vše se děje pod dohledem a za odborné konzultace s památkáři, neboť renovované objekty jsou zapsané do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Objevy, které zde během prací učinili, odborníky nadchli. Pro laiky asi nejatraktivnější jsou figurální sgrafita, nalezená na venkovní sgrafitové fasádě. „Na stěně směrem do Pivovarské zahrady jsme objevili nádherné figurální sgrafito, které bylo 400 let zazděné. Znázorňuje děvečku s krocany, nebo jiným exotickým ptactvem,“ vysvětlil Oto Šrámek. „S odborníky se dohadujeme, jestli je to krocan nebo blboun nejapný. Děvečka má na hlavě jakousi formu peruánského klobouku, ale údajně se takové klobouky nosily v 16. století. Vedle zdobilo zeď ještě jedno sgrafito, to se ale nedochovalo.“ Další figurální sgrafito je schováno na stěně v sousedství Vltavy a těžko byste ho našli a ještě hůře poznali, co znázorňuje. Podle odborníků je na sgrafitu v dolní části zdi postava ležícího rytíře kouřícího dýmku. „To je strašně zvláštní,“ upozornil Oto Šrámek. „Rytíř kouří dýmku a děvečka s krocany. Když to spojíte a máte tak rok 1550, tak podle mě ta sgrafita vyjadřují okouzlení objevem Nového světa.“

V interiéru byly v některých místnostech objeveny zazděné gotické, pozdně gotické a raně renesanční portály a kamenná ostění. Také dřevěný renesanční strop ze 16. století. To všechno návštěvníci uvidí.

„Nejkrásnější je ale restaurování úžasné výstavní síně,“ ukazoval Oto Šrámek přízemní vstupní sál. „Jsou zde krásné hřebínkové klenby. Je to cihelná klenba, typická pro renesanci 16. století, navazuje na kamenné klenby z gotiky. Hřebínkové klenby dostávají nyní zpět i svou původní barevnost. Také kamenné dříky polygonálních gotických sloupů budeme natírat barvami šedou, oranžovou, zelenou. Tato krásná síň nebyla vidět, protože byla zastavěna velkým množstvím příček. Pouze kus sloupu, kus konzoly dávaly tušit, že tu bývalo něco jiného. Všechno se to vybouralo, a vyloupla se prostorná síň, typická pro kostely. Tady se ale nejedná o církevní stavbu, ale o stavbu světskou. A to je velký oříšek pro památkáře. Jak je možné, že se tu objevuje církevní architektura ve světské stavbě? S jistotou víme, že před Annou z Rogendorfu v objektu bydlel písař. Po jeho smrti následuje asi 40 let nezmapované historie objektu. Takže tu zřejmě Rožmberkové začali něco stavět, ale pak se dobudování chopila Anna z Rogendorfu.“

Zajímavým objevem je také kruhová schodišťová věž v půdním prostoru, o které se nevědělo. Svisle spojovala půdní prostor s přízemím. „Dost možná byla spojená s chodbou, která byla předchůdcem plášťové chodby Eggenbergů, kdy už za Rožmberků vedla jakási částečně otevřená, zčásti krytá chodba ze zámeckých zahrad, přes zámek, klášter až sem do pivovaru, a schodištěm ta chodba končila. Po něm se scházelo níž na krásnou lodžii s atriovými oblouky, odkud se Anna z Rogendorfu dívala na cizokrajné ptactvo a rostliny v zahradě.“ Palác skýtá řadu dalších historických zajímavostí.

Areál bývalého pivovaru Eggenberg plánuje investor, společnost Centrum Český Krumlov, proměnit v zajímavé muzejní expozice. V pivovaru vzniknou návštěvnické centrum a ve třech objektech expozice Život a sny lidí v podzámčí i expozice sladovnictví a pivovarnictví.

Rekonstrukce paláce Anny z Rogendorfu by měla být stavebně hotova do června roku 2023.