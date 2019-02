Písek - Město je zřizovatelem mateřských škol a jejich kapacita zatím stačí zájmům a potřebám rodičů a jejich dětí.

Se školkou se letos rozloučí Jan Toman a Jaromír Čapek, kteří půjdou po prázdninách do první třídy společně s dalšími jedenácti kamarády. Místo nich je do školky zapsaných zatím deset nových dětí. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Potvrzují to i výsledky nedávných zápisů, kdy do předškolních zařízení bylo zapsáno celkem 418 chlapců a děvčat. „Z tohoto počtu bylo 91 dětí zapsáno do více mateřských škol. Po odstranění duplicit činí počet skutečně zapsaných dětí 327," upřesnila Iveta Mikešová z odboru školství a kultury MÚ Písek.

Zůstala tedy určitá rezerva, protože k začátku září bude v mateřských školách k dispozici více než 340 volných míst.

Prioritou pro město bylo umístit předškoláky. Podle novely školského zákona je od příštího školního roku předškolní vzdělávání povinné. Letos poprvé šli rodiče se svými potomky do předškolního zařízení podle spádové oblasti.