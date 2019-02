Písek – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši a Dej Bůh štěstí tomu domu. Těchto pět koled si ve středu v podvečer přišlo zazpívat okolo dvou set lidí na nádvoří písecké Sladovny.

K akci Česko zpívá koledy se připojili i lidé na nádvoří písecké Sladovny | Foto: Deník/Marek Prášil

„Akce se mi líbila. Popravdě jsem moc nezpívala, protože jsem to nechtěla kazit," konstatovala s úsměvem jedna z přítomných Lucie Joujová z Písku a doplnila, že se o akci dozvěděla od známé.

Zpívání koled se líbilo také Stanislavě Knotové z Písku. „Užívaly si to především děti, to bylo vidět," řekla.

Známé koledy doprovodil sbor ZUŠ Otakara Ševčíka Písek a vánoční atmosféru dokreslovala vůně svařeného vína a punče, kterými se lidé mohli zahřát. Zejména zvolené prostory nádvoří Sladovny ocenil Rudolf Tyll z Písku, který se prý o akci dozvěděl z Píseckého deníku. „Mělo by se tady dělat víc podobných akcí, je to krásné prostředí a podle mě se to povedlo," zmínil.

Spolu s Píseckým deníkem se tak všichni přítomní zapojili do celostátní akce Česko zpívá koledy! Úderem 18. hodiny se tedy nerozezněla pouze písecká Sladovna, ale i řada dalších míst Česka.

Všem zúčastněným děkujeme, že se přišli podívat, zazpívat si a přivonět tak k vánoční atmosféře. Snad se příští rok sejdeme minimálně ve stejném počtu a z akce Česko zpívá koledy se stane nová předvánoční tradice nejen v Písku.