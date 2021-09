Škoda byla vyčíslena vzhledem ke stavu objektu na jeden milion. Po dvou měsících policie zveřejnila závěry vyšetřování. "Kriminalisté zjistili, že tři nezletilí chlapci společně v místnosti bývalého dřevníku v přízemí budovy historického pivovaru, kde měli postavený bunkr, rozdělali oheň ve dvou plechových kbelících, které před odchodem z budovy pivovaru převrhli. Vysypaný žhavý popel nedostatečně uhasili. V důsledku této nedbalosti se následně po jejich odchodu od vysypaného popela vznítily papírové kartony na podlaze bunkru a poté celý bunkr, ze kterého oheň prohořel dřevěným stropem do půdních prostor," sdělila tehdy policejní mluvčí Hana Bílková Millerová.

Zásah hasičů komplikovala i špatná přístupnost místa pro techniku. Ve starobylé části města se muselo v noci vypnout veřejné osvětlení, aby mohla do dvora projet výšková plošina a hasiči tak získali lepší přístup k hořící střeše s komínem. Jednalo o poměrně náročný manévr.

7. 9. 2011 odpoledne začaly přicházet informace o tragické nehodě letadla na letišti v ruské Jaroslavli s hokejisty tamního klubu Lokomotiv, kteří mířili do Minsku k úvodnímu utkání Kontinentální hokejové ligy. Při neštěstí zahynulo 43 z 45 lidí na palubě, mezi nimi byli i čeští mistři světa obránce Karel Rachůnek a útočníci Josef Vašíček a odchovanec jindřichohradeckého hokeje Jan Marek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.