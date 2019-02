Mirovice - První únorový den si vybrali členové spolku Zvířata nejíme pro pietní akt za zvířata, která jsou zabíjena na mirovických jatkách podniku Vodňanská drůbež.

V mrazivém počasí se tu sešlo kolem třiceti účastníků, kteří sem přijeli z Prahy, Tábora, Českých Budějovic, Březnice a také ze Slovinska, kteří spojili akci s návštěvou farmy Naděje, která se stará o zvířata a účastní se podobných akcí po celém světě.

Organizátory akce jsou manželé Vincourovi. "Snažíme se objíždět všechny jatka, tady je to už šesté místo. Smyslem akce je přinést svědectví, jak vypadají zvířata, která jsou po celý svůj život zavřená v halách a zachytit jejich život před tím, než zajedou do areálu jatek, kde je čeká krutá smrt," vysvětlil Lukáš Vincour.

Dodal, že mají i konkrétní záběry z různých jatek, ale že před tím lidé raději zavírají oči.

Maso přestal jíst v 16 letech. „V té době jsem se začal víc zajímat o ekologii a životní prostředí, studoval jsem zemědělskou školu a pak se mi to, že jím maso, spojilo s etikou vůči zvířatům. Měl jsem je rád a pak jsem je jedl, tak mi to nešlo do sebe – mít někoho ráda jíst ho, když to nepotřebuji,“ svěřil se Lukáš Vincour.

Připomněl, že bílkoviny, které obsahuje maso, jsou i v jiných potravinách, jako je třeba tofu nebo luštěniny. „V rostlinných jídlech je i víc vitamínů a železa než v mase,“ dodal.

Michaela Vincourová vyřadila maso z jídelníčku ve dvaceti letech. Poté, kdy nahlédla do zákulisí jatek. „Teď máme v plánu vydat kuchařku, kde budou klasická česká jídla, jako je svíčková, guláš nebo rajská, akorát to bude ve veganské verzi,“ uzavřela Michaela Vincourová.