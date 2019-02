Před 290 lety přestavěl kostel Kilian Dientzenhofer ml.

Mirovice – Letos je to 290 let, kdy se původně gotický kostel svatého Klimenta v Mirovicích proměnil do barokní podoby. Nachází se v nejstarší části města Mirovice. Vznikl po zániku knížecího správního hradiště Bozně u nedalekých Počápel. Kostel stojí na nevysokém ostrohu nad říčkou Skalicí, kdysi nazývanou Vlčavou, a je bezesporu dominantou města.

Ve své knize Dějiny města Mirovice I o něm píše regionální historik a místní učitel Jan Toman: „Roku 1726 byl sešlý gotický kostelík, který nevyhovoval svým prostorem, knížetem Adamem Františkem ze Schwarzenbergu nákladně přestavěn podle návrhů slavného barokního stavitele pražského Kiliana Dientzenhofera mladšího. Byly přistavěny obě postranní lodě a do prostoru hřbitovního na západ bylo přistavěno nižší kněžiště se sakristií. Oltář ze strany východní byl přenesen na západ, a tím celá orientace kostela změněna. Hlavní vchod do kostela byl zřízen na místě bývalého oltáře na straně východní. Celá stavba dostala ráz barokní. O samotě stojící věž zvoniční s mohutnými základy byla roku 1676 (340 let) zvýšena a přestavěna do dnešní podoby." Budova fary byla nákladně barokně přestavěna o deset let později, v roce 1736. K faře patřilo přes 120 korců (asi 35 hektarů) zádušních polí a luk. Další budovou, která letos slaví kulaté výročí, a to 200., je hřbitovní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na mirovickém hřbitově.

Další historickou zajímavostí je na mirovickém náměstí morový sloup. Ten byl vztyčen roku 1717 z popudu pana Matěje Rosy a mirovického rodáka pana Vavřince Lysého kněžnou Marií Ernestinou Eggenbergovou (rozenou Schwarzenbergovou) jako poděkování za odvrácení morové epidemie na orlickém panství v letech 1630 a 1713. Na vrcholu sloupu s korintskou hlavicí stojí socha Panny Marie na půlměsíci. Po stranách sloupu stojí sochy svaté Barbory s kalichem, svatého Leonarda v biskupském rouše, svatého Floriána s přilbicí a žehnajícího svatého Benedikta s křížem. Autor sochařské výzdoby není s jistotou znám, někdy se uvádí syn Kiliana Dientzenhofera, pravděpodobnější je však autorství J. J. Schlansowského. (Zdroj: Wikipedie) Marie Hrdinová

Autor: Stanislava Koblihová