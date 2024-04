Nová městská čtvrť nazvaná Pražská brána nabídne zhruba 130 bytů pro více než 400 lidí. To je vize, kterou se ve čtvrtek zabývali písečtí zastupitelé.

Pražská brána nabídne byty, parkování i školku. | Foto: Se souhlasem města Písek

Lokalita severní části bývalých Žižkových kasáren se má proměnit v příjemnou bytovou zástavbu s marketem, školkou, parkovacím domem a spoustou zeleně. Urbanistickou studii představili na jednání zastupitelstva její autoři z ateliéru FACT. Nová čtvrť nabídne 133 bytů, školku pro sto dětí, parkovací dům pro 276 aut, market i další komerční prostory vhodné pro podnikání. Dopravně má být napojena z Vladislavovy ulice, z Pražské ulice novým kruhovým objezdem nebo pěšky a na kole lávkou přes silnici I/20 z Václavského Předměstí.

Všechny budované byty budou mít zajištěné parkování v parkovacím domě. Volně zde bude jen minimum stání, aby neubírala prostor, který se má věnovat zeleni. Jak poznamenal místostarosta Písku Josef Soumar, před bytovými domy by měly být stání typu K+R, tedy Kiss and ride. Ty budou určené k tomu, aby zde obyvatelé domu zastavili, například vyložili nákup, a odjeli zaparkovat vůz do parkovacího domu.

S podzemním parkováním pod jednotlivými bytovými domy se zatím příliš nepočítá, jelikož by to prodražilo stavbu a tedy i výslednou hodnotu bytů. Není však vyloučené, že tam nakonec podzemní parkování bude. „O tom všem budou budoucí jednání s případnými investory. My můžeme mít nějakou představu, ale není to dogma," řekl starosta Michal Čapek.

Město chce na Pražské bráně spolupracovat s developery. Nemá ambice stavět bytové domy ze svého. Jakou formou to přesně bude, by se mělo v příštích měsících vyjasnit. Prvním krokem je vypracování projektové dokumentace na základní technickou vybavenost.

Cílovou skupinou pro novou čtvrť jsou rodiny s dětmi. „Naší vizí je bezpečná, příjemná část města, zejména pro mladé páry, rodiny s dětmi nebo seniory. I proto jsme více než polovinu bytů navrhli velikostně minimálně jako 3+kk s balkonem a úložnými prostory v přízemí. Garsonky tu naplánovány zatím nejsou,“ uvedla místostarostka Petra Trambová.

Lokalita bývalých kasáren je rozdělena budovami v soukromém vlastnictví na dvě části - větší jižní část a rozlohou menší část severní. Severní část je majetkově i dopravně vyřešená, proto město začíná právě s ní.