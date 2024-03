Parkovací dům, 133 bytů, market, mateřská škola pro sto dětí i zcela nová dopravní infrastruktura a spousta zeleně. Tak by se měla v budoucnu proměnit severní část lokality bývalých Žižkových kasáren v Písku.

Pražská brána nabídne byty, parkování i školku. | Foto: Se souhlasem města Písek

Město má nově v ruce urbanistickou studii severní části lokality nazývané Pražská brána, která už poměrně přesně říká, co by zde mělo být. V nové městské čtvrti se počítá s plochou pro market, s parkovacím domem, bytovými domy i mateřskou školou. „Většina parkování v lokalitě bude právě v parkovacím domě. Díky tomu ušetříme plochu pro zeleň, která zde bude mít také důležité místo," uvedla místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že plánovaná kapacita parkování je zde dostatečná. Celkem tu má být 380 parkovacích míst, z čehož 276 bude v parkovacím domě.

Severní část bývalých kasáren by měla nabídnout 133 bytů i nebytové prostory coby možnosti pro podnikání. Město tady postaví také novou školku pro sto dětí, kterou bude možné v budoucnu podle potřeby přistavět. Zájem o bydlení v Písku je velký i nyní a po dostavbě dálnice na Prahu se předpokládá jeho další navýšení.

Město musí mimo jiné vyřešit dopravní napojení lokality. V Pražské ulici vybuduje kruhový objezd, na jehož přípravě už se pracuje a pravděpodobně do léta by mohlo být vydané stavební povolení. Na jeho výstavbě by se měl podílet Jihočeský kraj.

Křižovatka je nepřehledná. U Zvíkovského Podhradí by mohl vzniknout kruháč

Následovat bude páteřní komunikace navazující na kruhový objezd a vedoucí skrz území bývalých kasáren. Zastupitelstvo by se mělo záměrem zabývat na svém dubnovém jednání, kde by mělo pověřit radu města vypsáním výběrového řízení na dodavatele této stavby. Kromě toho se budou zastupitelé zabývat tím, jak budou přistupovat k prodeji pozemků v lokalitě, jakou formou a případně s jakými podmínkami. „Tento krok je třeba dobře promyslet, abychom developerům dali prostor pro zajímavou investici, ale na druhou stranu dosáhli výsledku, který si představujeme," poznamenala místostarostka. Záměr města je takový, že bytové domy a market zde vybudují soukromí investoři. Město by si prodejem daných pozemků mělo vydělat na dopravní infrastrukturu včetně sítí, parkovací dům a mateřinku.

Vizi představilo vedení města na úterním setkání s veřejností v knihovně, kde starosta a místostarostové představili plány města do budoucna. O dalších investicích a akcích budeme postupně informovat.