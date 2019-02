Písek - V Písku se připravuje doplnění pravidel. V zimě by předzahrádky byly bez pódia.

Po rozpačitých začátcích před několika lety, kdy město po připomínkách podnikatelů dolaďovalo pravidla, není teď problém v historickém centru a jeho okolí posedět v předzahrádce u nápojů nebo jídla.

Ale znovu se rýsuje staronový problém kolem provozu předzahrádek v zimním období. Návrh předložený radě s jejich provozem počítá, ale bez pódia.



„Předzahrádka by se každý den po dvacáté hodině likvidovala, aby nebránila úklidu sněhu a zimní údržbě chodníků," vysvětlil starosta Ondřej Veselý (ČSSD).



„S tím my problém nemáme, předzahrádku stavíme na období od dubna do konce září a potom ji zase sbalíme. Nechceme také narušovat tradici, že na tomto místě stojí celý advent vánoční strom. V zimě by stejně přišlo málo lidí a pokud sem dáme plynové ohřívače, tak se nedoplatíme," sdělil včera Jan Jůzek ze stejnojmenného lahůdkářství.



Pro majitelku hotelu Bílá růže Evu Marešovou by schválení nového dodatku pravidel znamenalo ohrožení provozu předzahrádky v zimě. Ta totiž stojí ve svažité ulici a bez pódia tady nemohou být stolky ani židle.



„Přála bych si, aby se na radnici konečně probudili a podpořili podnikatele. Když tady nebudou předzahrádky, bude centrum Písku mrtvé a nikoho do města nepřiláká," zlobí se Eva Marešová.

Radní schválení doplňků odložili. K žádosti o podestu se nyní vyjadřují památkáři, ale rada chce do pravidel zakotvit jednotnou podobu mobiliáře předzahrádek.



Posezení na ulici

Počet platných smluv v evidenci odboru rozvoje investic a majetku města na umístění předzahrádek ⋌30 Počet žádostí o podestu ⋌10 Počet zamítnutých žádostí ⋌2

Zdroj: Městský úřad Písek