Všechny tři jarní výstavy mají společné téma - milování. První z nich se podrobně zabývá intimním životem zvířat, druhá zkoumá podoby lidské lásky a to, jak se promítla do muzejních sbírek, a třetí odhaluje skrytý význam květin ve výtvarném umění. Všechny tři výstavy jsou k vidění od 1. března až do 28. května.