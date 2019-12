V chodbě knihovny jsou k vidění pletené, háčkované a paličkované vánoční ozdoby a betlémy. Expozice nazvaná Vánoce na nitce zde zůstane také do konce prosince.

Výstavu s názvem Prošívané Vánoce připravila skupina OPQ (Otavský Patchwork a Quilting). Textilní tvorba této skupiny se představí v Malých výstavních síních také do konce roku.

V prostorách Prácheňského muzea jsou mimo jiné vystaveny historické i novodobé betlémy z depozitářů. A kdy můžete muzeum navštívit? Běžná prosincová otevírací doba je od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. V neděli 23. prosince bude zavřeno. Na Štědrý den bude otevřeno od 9 do 12 hodin, 25. a 26. prosince od 9 do 17 hodin a 31. prosince od 9 do 12 hodin. Od 1. ledna do 29. února příštího roku budou expozice muzea uzavřeny.