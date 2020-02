Malé výstavní síně muzea nabídnou výstavu nazvanou Sudoměř 1420, která přivede návštěvníky na začátek období husitských válek. K vidění budou exkluzivní artefakty z 15. století. „Výstava bude prezentovat nové objevy či názory o bitvě. Budeme vystavovat mimo jiné i dvě originální husitské pavézy neboli štíty zapůjčené z Národního muzea, které jsou velice vzácné,“ poznamenal ředitel muzea Jiří Prášek.

Hlavní kurátor výstavy Jaroslav Jiřík doplnil, že výstava bude mapovat bitvu z pohledu historie i archeologie. „Zároveň se dotkne i některých dalších událostí spojených s husitstvím v regionu, jako jsou například poutě na hory, vypálení píseckého a milevského kláštera, krátké působení sekty Adamitů v okolí Bernartic či obležení Zvíkova,“ upřesnil kurátor s tím, že na textech se podílelo hned několik specialistů na období 15. století, jedním z nich je i věhlasný historik Petr Čornej. Výstavou budou provázet ilustrace Jiřího Petráčka, jehož charakteristické obrázky doplnily již řadu knih nejenom o husitství. Na výroční den bitvy 25. března se pak v muzeu chystá doprovodný „husitský“ program.

Druhou výstavou, která v neděli odstartuje letošní muzejní sezonu, budou Pracovní stoly slavných. „Budeme tady mít více než třicet stolů významných osobností jako například Bohumila Hrabala, Václava Havla, Edvarda Beneše, Jiřího Koláře, F. L. Čelakovského, K. H. Borovského a jeho dcery Zdeňky, faráře Josefa Toufara, Fráni Šrámka, Oldřicha Nového, Medy Mládkové a dalších,“ vyjmenoval ředitel muzea Jiří Prášek.

Muzeum má za sebou dva měsíce, během kterých dělá hloubkový úklid. „Musíme vyčistit vitríny, ošetřit a zkontrolovat předměty. V Heydukově památníku jsme udělali kamerový systém a v Malých výstavních síních máme nové osvětlení a potažené panely,“ shrnul ředitel muzea s tím, že během ledna a února se dělají věci, na které není v průběhu roku čas. Muzeum má otevřeno celý zbytek roku kromě pondělků.

Za loňský rok mělo muzeum rekordní návštěvnost, a to téměř 33 tisíc. Je to zhruba o 900 lidí více než v roce předchozím. Mimo stálých expozic lákají výstavy, kterých loni muzeum připravilo šestnáct. K tomu se konaly ještě čtyři krátkodobé mimořádné výstavy, které ukazují všeobecně známé věci, avšak běžně nevystavované. Na které takové předměty se můžeme těšit letos, zatím není jasné. „Máme nějaké možnosti, ale krátkodobé výstavy nejsou součástí běžného plánu. Jedná se většinou o okamžitou reakci, pokud se naskytne možnost získat to, co chceme,“ zmínil Jiří Prášek s tím, že jeho snem je mít v muzeu Věstonickou venuši, což ale zatím není reálné.

Kromě výstav pořádá muzeum například dny otevřených dveří ateliérů, vítání ptačího zpěvu, kroužkování ptáků na Řežabinci, burzu minerálů, přednášky a další akce. „Loni jsme měli 23 přednášek. Pořídili jsme si vynikající audiovizuální techniku,“ uvedl ředitel.

Letos se mohou návštěvníci muzea těšit například na výstavu Graniton ze sbírek sběratele uměleckých předmětů Jiřího Hořavy, Intersalon 2020 jihočeských výtvarníků, kresby Oldřicha Jelínka žijícího v zahraničí, řadu cestovatelských, přírodovědných i historických přednášek či Muzejní noc, která se uskutečnív pátek 22. května. Památník v Protivíně, který je pobočkou Prácheňského muzea, chystá historicko – dokumentační výstavu o léčení raněných vojáků na zámku za 1. světové války. Bude se jmenovat Lazaret na zámku.

Nové výstavy:



V neděli 1. března zahájí muzeum tři výstavy. Psací stoly slavných zůstanou do 26. dubna, Sudoměř 1420 do 3. května a fotografie Houby Píseckých hor do 29. března.