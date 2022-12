Na 400 kusů minerálů přivezl Karel Jakobec ze Sokolova. Do Písku jezdí pravidelně sedm let. Hmotnost kamenů, které přivezl, odhadl na desítky kilogramů. "Třicet krabic, jedna váží asi pět kilo," naznačil Karel Jakobec, kolik jeho poklad "váží". "Z padesáti procent je to vlastní sběr, převážně Česká republika," zmínil fanoušek geologie a dodal, že i v zimě se vyráží na sběr. "Když není napadlý sníh," upozornil ještě. Velká část jeho sběrů pochází z Příbramska. To označil Karel Jakobec za jednu z českých neznámějších lokalit. "Příbram, Jáchymov, Horní Slavkov v Karlovarském kraji," vyjmenoval některá místa zaslíbená mineralogii.

Akci pořádalo tradičně písecké Prácheňské muzeum. Letos to byl již 25. ročník. "Hlavním organizátorem je muzejní geolog Jaroslav Cícha," upozornila na zakladatele burzy Dana Kozáková, pracovnice muzea. Tentokrát ve funkci evidence návštěvníků dodala, že přišlo 957 zájemců. Písecká mineralogická burza je největší akcí tohoto druhu v jižních Čechách. Bohatá nabídka vystavovaného sortimentu zaujme obdivovatele sbírkových i dekorativních ukázek minerálů a fosilií, surových a broušených drahých kamenů a šperků.

Z Kutné Hory

Přijel například i Petr Pauliš z Kutné Hory. Účastní se každý rok. "Mám v Kutné Hoře i obchod s minerály, mineralogickými knihami," zmínil Petr Paukiš s tím, že geologem je vlastně od mala. A jeho první "geologické" sběry? "Achýty, na začátku jsme všichnitehdy jezdili na Kozákov na acháty," usmál se Petr Pauliš.

Na pultech se při burze objevily i vltavíny nebo perly. Na otázku, jakou hodnotu má asi jedno víko od dortové krabice plné minerálů, odvětil podávající, že zhruba 600 000 korun. Na jiném pultu se zase nabízely sladkovodní perly, v cenách na úrovni stovek korun bylo možné pořídit náhrdelník jako pro princeznu.

Osm století

V minulých dnech nabídlo Prácheňské muzeum i jinou "jednorázovou" akci. Víc než osm století dělí současníky od časů, které popisuje a v nichž vznikla Kronika milevského opata Jarlocha. Na pár dnů byla na přelomu listopadu a prosince zapůjčena z pražského Strahovského kláštera premonstrátů do Prácheňského muzea.

Mimořádně cenné dílo provázela mimořádná opatření. V hlídání Rytířského sálu se kustodi střídali po hodinách podle zvláštního rozpisu. V první prosincovou sobotu se přišlo podívat do muzea podle pokladní Elišky Samcové kolem 80 lidí. „Polovina šla na kroniku,“ uvedla. A dílo bylo jen za sklem, instalované ve zvláštní vitríně.

Rukopis za sklem si prohlédla i Milena Kubičková z Písku. „Je to jedinečná příležitost,“ zdůraznila pro Deník návštěvnice, která chodí do muzea pravidelně. Mimo jiné doplnila, že do muzea chodila i s manželem, uznávaným jihočeským malířem a pedagogem na Jihočeské univerzitě, který již není mezi námi.

Jediný autor

Kronika prvního milevského opata Gerlacha (Jarlocha) popisuje události let 1167 až 1198 a dochovala se v jediném rukopisu. Rukopis obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českým kronikářem, u něhož známe jeho rukopis.

Aktuálně lze v Prácheňském muzeu navštívit například výstavu Teplo, jak naši předkové bojovali se zimou. Až do konce roku tak lze podle anotace expozice vidět, že boj se zimou býval zápasem, který musel člověk chtě nechtě každoročně podstupovat. "Šlo o hodně a tak bylo střetnutí mnohdy tvrdé a nelítostné. To, že jsme dnes tady, znamená, že naši předci souboje s mrazy vyhrávali. Jaké zbraně tedy tehdy používali – tedy, čím a do čeho přikládali, jak se zahalovali či jak se přes celý rok na krušné období připravovali," popisuje výstavu web muzea.

Také do konce roku ukazuje muzeum sochy čimelických a dobrovodských mistrů 18. století na fotografiích Václava Vlčka. Výstava prostřednictvím fotografií dokládá dosti bohaté dílo sochařů, jejichž práce shledáváme ponejvíce v oblasti severní části někdejšího Prácheňského kraje. Zejména jde o sochy čimelických Hammerů a dobrovodských Hammerů a Turnovských. Autorská výstava v malém průřezu seznamuje s výsledky badatelské práce čimelického rodáka Václava Vlčka, který ono téma sleduje po desetiletí.