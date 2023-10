Prácheňské muzeum tento týden odstartuje dvě nové výstavy. Středeční vernisáží začne výstava Milana Kohouta a ve stejný den zahájí muzeum i fotografickou výstavu.

Písecké muzeum připravilo nové výstavy. | Foto: Archiv muzea

Ve středu 1. listopadu v 16 hodin se uskuteční vernisáž výstavy Milana Kohouta (*1945 v Praze, absolvent AVU u prof. V. Tittelbacha a doc. L. Čepeláka). Malíř a litograf představí svou tvorbu z posledních patnácti let na přehlídce nazvané Setkávání. Jak uvádí Prácheňské muzeum, hlavním motivem pláten je autor sám ve společnosti přátel. „Se smyslem pro humor stylizuje své známé do podoby vodníků, nebo se na obrazech prostoupených sluncem vrací do Itálie či Holandska, kam jezdil celý život navštěvovat kamarády," uvádí muzejníci s tím, že výstava bude v Malých výstavních síních k vidění do konce letošního roku.

Druhá výstava se otevírá bez vernisáže také první listopadový den. Nese název ATELIERY LANGHANS PÍSEK – ZÁVOD PRO VEŠKEROU FOTOGRAFII. „Jméno Langhans v souvislosti s historií fotografování v Čechách není neznámé. Ale nejenom metropole Praha měla "svého" Langhanse, také město Písek bylo s tímto dobře zapamatovatelným názvem fotoateliéru spojeno poměrně dlouhou dobu.

Vladimír Langhans (*1899) své pracoviště v našem městě založil v roce 1926 v legendární Rybářské ulici," přibližují muzejníci. Výstava je připravená z muzejních sbírek a rovněž z kolekce Zdeňka Javůrka, respektovaného znalce regionální historie fotografování. K vidění nebudou pouze pozitivy ceněného autora, ale i jiné související dobové zajímavé předměty. Návštěvník se dozví i nástin celého osudu firmy. Výstava bude k vidění od 1. listopadu až do konce roku 2023.

Pravidelná čtvrteční přednáška Prácheňského muzea bude věnována Tajemství přemyslovských artefaktů. O nich přijede pohovořit filmový režisér Jan E. Svatoš, autor úspěšného historického dokumentu z roku 2022 o době vlády Přemysla Otakara II. Až zařve lev, který si získal laické i odborné publikum po celé ČR a na filmových festivalech posbíral hned několik ocenění. Některé vzácné předměty spojené s králem „železným a zlatým“ byly ztraceny, jiné ukradeny, další zase zapomenuty a jejich osudy v přednášce ve čtvrtek 2. listopadu v 16 hodin filmař přiblíží.