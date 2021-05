Lidé sem mohou zavítat poprvé v úterý 11. května, jelikož pondělky jsou v muzeu zavřené. Připravené budou nejen stálé expozice, ale i několik aktuálních výstav. Ta hlavní nese název Pevnosti bronzového věku jižních Čech. Jedná se o výstavu pro milovníky historie a archeologie, kterou připravoval její autor archeolog Daniel Hlásek několik let. "Na výstavě představuje nejnovější objevy a aktuální informace týkající se hlavně opevněných sídel té doby – hradišť. Z těch nejvýznamnějších jmenujme Skočice, Dívčí Kámen, Bechyně či Hradiště u Písku," lákají muzejníci s tím, že výstava Pevnosti bronzového věku jižních Čech bude k vidění v Galerii muzea až do začátku letních prázdnin.

Vše o Pevnostech bronzového věku jižních Čech bylo již několik týdnů pečlivě nachystáno, avšak brány muzea musely zůstat zavřené. Kurátorem výstavy, která se původně měla konat od 14. dubna do 30. května, je archeolog Daniel Hlásek. Tento specialista na pravěké období, pro které je charakteristické dominantní využívání slitiny mědi a cínu, na výstavě představuje nejnovější objevy a aktuální informace týkající se hlavně opevněných sídel té doby – hradišť. Právě pozůstatky jejich monumentálních, konstrukčně důmyslných hradeb jsou v jižních Čechách jedním z nejstarších kulturních krajinných prvků, který nám v podobě valů zůstal po našich předchůdcích až do dnešních dob. Unikátů spojených s dobou bronzovou je však mnohem více. „Fakticky došlo v tento čas k první globalizaci, čímž má její studium přesah i do porozumění současnosti. Tehdejší enormní poptávka po bronzu je bez nadsázky přirovnávána k dnešní potřebě plynu a nafty. V oběhu byly samozřejmě i další suroviny a artefakty. V té době došlo k řadě významných inovací v různých aspektech tehdejšího života, jako třeba v řemesle, zemědělství, těžbě nerostných surovin, válečnictví nebo i v budování monumentální architektury,“ popsal autor výstavy a písecký rodák Daniel Hlásek. Ten se na výstavě detailněji zaměřuje na šest důležitých jihočeských hradišť – Hradiště u Písku, Bechyně, Dívčí Kámen, Voltýřov, Vrcovice a Skočice. Prezentováno je zde však daleko více lokalit.

Prácheňské muzeum opět otevírá. Hlavní výstava láká na historii a archeologii. Foto: Archiv muzeaZdroj: Deník/Lucie Kotrbová

V několika posledních letech byla na některých z nich provedena řada terénních akcí a pečlivě prostudovány stávající nálezy. K vytvoření přesných plánů a půdorysů hradišť byly ve velkém využity výsledky z inovativního leteckého laserového skenování. „Nově byly pořízeny nádherné letecké snímky vybraných hradišť, které pořídil fotograf Libor Sváček. Speciálně na výstavu se vytvořil velký model segmentu monumentální fortifikace hradiště u Vrcovic. Celá výstava bude rozšířena i do virtuálního prostředí,” láká návštěvníky kurátor Daniel Hlásek.

I přesto sám již bývalý písecký archeolog upozorňuje, že stav poznání hradišť doby bronzové, která zde trvala více než jedno tisíciletí (cca 2000 - 800 let př. Kr.), pořád není zcela uspokojivý. Jihočeský region však ve své komplexnosti patří k těm lépe poznaným i v rámci širšího geografického měřítka. Výstava Pevnosti bronzového věku jižních Čech, která v Galerii muzea potrvá až do začátku letních prázdnin, o tom své návštěvníky přesvědčí.