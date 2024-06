Těsně před začátkem letních prázdnin otevře Prácheňské muzeum v Písku dvě nové výstavy. První zahájí vernisáž ve středu, druhou bude možné vidět od pátku.

Výstava Elišky Švecové. | Foto: Prácheňské muzeum Písek

Pod názvem 50:50 se skrývá přehlídka portrétů a pláten s přírodními motivy od strakonické rodačky Elišky Švecové (*1980). Autorka bude na čtvercových plátnech prezentovat portréty bezejmenných modelek a klasické krajinomalby. Jelikož je také vášnivou zahradnicí, tak krajinou rozumí například i drobné zahradní zákoutí. Vernisáž této výstavy se koná ve středu 26. června od 17 hodin a v Malých výstavních síních pak bude výstava k vidění po celé léto až do 8. září.

U Holečků na statku.Zdroj: Prácheňské muzeum Písek

Výstava U Holečků na statku patří mezi expozice historicko-dokumentační. Nese podtitul Život jedné jihočeské selské rodiny, jak ho zachytily unikátní dochované fotografie. Autorem či iniciátorem většiny dochovaných snímků je jihočeský sedlák Jan Holeček (1875 – 1953), jehož tatínek Matěj byl bratrancem slavného spisovatele Josefa Holečka. Pomocí fotoaparátu zdokumentoval své pracovní působení ve středních Čechách a ve Střílkách na Moravě a následně ubíhající léta po boku své ženy a čtyř dětí v Pohorovicích, vesničce ležící mezi Protivínem a Skočicemi. Přes sto dochovaných skleněných destiček se před několika lety dostalo zajímavou shodou okolností do muzea a nyní nastal čas představit každodenní radosti a strasti, které život u Holečků na přelomu 19. a 20. století přinášel. Zda šlo o venkovskou idylu či každodenní těžký život upracovaného zemědělce, to již posuďte sami. Prácheňské muzeum výstavu pořádá v Chodbě své knihovny od 28. června až do 6. října.

