"A protože stojí za to, přichystali jsme na červen celou sérii jejich komentovaných prohlídek," hlásí z muzea.

Výstava unikátních kusů nábytku nazvaná Psací stoly slavných bude hned třikrát místem setkání s ředitelem muzea a zároveň kurátorem Jiřím Práškem. Spoustu zajímavých informací o známých postavách naší historie a jejich stolech bude možné si poslechnout v Galerii muzea ve čtvrtek 4., 11. a 18. června vždy od 17 hodin.

Také výstavu Sudoměř 1420 si mohou zájemci užít za doprovodu kurátora. Archeolog Jaroslav Jiřík bude o době 15. století a o unikátních předmětech pocházejících z tohoto období hovořit 2., 9., 17. a 24. června. Začíná pokaždé v 17 hodin a sraz účastníků je na pokladně muzea.

Prácheňské muzeum však chystá také nové výstavy. Od 4. června až do 2. srpna se představí v chodbě knihovny písecký autor Petr Efenberk s fotografickým cyklem Písková abstrakce.

Sezona odstartovala s mírným zpožděním i v Památníku města Protivína. Kromě stálých expozic mohou návštěvníci obdivovat kouzelnou floru a faunu na fotografiích nazvaných Řežabinec. Přírodní klenot Písecka. Jejich autorem je zoolog Prácheňského muzea Jiří Šebestián a čas k prohlídce jeho snímků je až do 9. srpna tohoto roku. Muzeum v Protivíně je otevřené od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.