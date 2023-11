Cestovatelé a milovníci cestování si o tomto víkendu přijdou na své v Prachaticích. Vášnivý světoběžník, ochránce slonů a přírody vůbec a také cyklista, který na kole projel hned několik kontinentů, Tadeáš Šíma totiž chystá Prachcest, dvoudenní festival o cestování.

Viktorka Rys popovídá v sobotu 11. listopadu o Arménii. | Foto: Prachcest

Název už sám napovídá, že půjde o cestování všeho druhu a spojení se začátečními písmeny rodného města cestovatele Tadeáše Šímy se také nabízí. „Prachfest je až příliš popové. Prachcest snad lidem leccos napoví, spojí si to s prachem na cestách a zároveň je tam přesah k nám do Prachatic,“ směje se zakladatel nové tradice ve městě Tadeáš Šíma.

Z pralesa do Pyrenejí

Program festivalu Prachcest Prachatice.Zdroj: PrachcestPřednášky největších dobrodruhů, nejlepších horolezců, nejtalentovanějších malířů a umělců nebo nejodvážnějších ochránců přírody se odehrají už tento pátek 10. a v sobotu 11. listopadu v aule prachatického gymnázia. „Nad uspořádáním cestovatelského festivalu přemýšlím už dva roky, ale vlastně nikdy nebyl čas. Letos jsem prostě řekl, musím,“ vypráví Tadeáš Šíma. V pátek budou hosté čtyři. Jako první to bude Václav Štětina s přednáškou Svatba v Tádžikistánu. Lenka Kosmatová z Husince zavede posluchače do Karibiku a poradí, jak procestovat Kubu – ráj doutníků a krásných aut „Procestovala sedmdesát zemí světa, miluje Jižní Ameriku. A hned v neděli zase na Kubu odlétá,“ dodává Tadesáš Šíma. Ten bude zároveň v roli moderátora. Povede hodinový rozhovor s kamarádem akademickým malířem Adamem Kašparem, který obrazy namaloval například v Mongolsku nebo z pralesa v Bosně a Hercegovině. „Jeho obrazy zdobí dokonce expozice Národního muzea,“ dodává k pátečnímu hostovi Tadeáš Šíma. Páteční večer uzavře nejmladší účastnice cestovatelského festivalu Anežka Pecháčková s přednáškou Dotek bláznovství Pyreneje, kterými Anežka ušla více než osm set kilometrů a překročila nespočet hranic.

Na kole projel Afriku i Arabský poloostrov. Letošní jízdu zastavil vir

S Hynkem na Libín, s Arturem za slony

Sobotní dopoledne nebude zrovna pro lenochy. V plánu je totiž výšlap na Libín pod taktovkou známého triatlonisty a prachatického sportovce tělem a duší Hynka Oklešťka, který má za sebou minimálně tisíc výšlapů na Libín. „Hynek Okleštěk byl nápadem společné vycházky při Prachcestu nadšený, a tak všichni, kdo na vycházku přijdou, uslyší jeho komentář,“ slibuje Tadeáš Šíma. Upřesňuje, že na Libín se vychází od gymnázia v osm hodin ráno. Zpátky by všichni turisté měli být v poledne. Na vycházku na čerstvém vzduchu naváže projekce krátkometrážního filmu The Elephangelist, což je dokument o aktivitách třineckého rodáka o jeho boji proti pytlákům v Kongu.

Zdroj: Robin Bubeník

Následovat budou přednášky CCBC a ochraně přírody ve světě od Kristýny Novákové a Adély Hemelíkové. O fotografování divoké přírody bude vyprávět Roman Baláž, který dodá prachatickému festivalu mezinárodní formát. Roman zasvětil života ochraně divokých šelem. Jeho nadace Roman wildlife fundation se věnuje nejen ochraně přírody, ale snaží se pomáhat na východě Afriky chudým dětem. Arménie: Pěšky s toulavým psem je název přednášky Viktorky Rys, která povypráví o pěší cestě po Arménii Malým Kavkazem. Viktorka Rys je prý zkušená vypravěčka, a tak se posluchač může těšit nejen na fotografie, kterými svou přednášku doplní, ale také její humorné vsuvky nebo historky ze života pastevců. Kongo přiblíží Arthur F. Sniegon, Veronika Čermák Macková a Ha Thanh Špetlíková.

Totalita s Vladimírem i vrcholky hor od Máry Holečka

Se zábavnou přednáškou Totalitní neznámo je připraven abstraktní malíř, průvodce a znalec perského jazyka Vladimír Váchal, který povypráví o zemi, kde se zastavil čas a vše je podřízeno přísnému řádu. Jde o Severní Koreu a jak sám vypravěč říká, tak KLDR každý zná, ale vypraví se tam jen zlomek cestovatelů. „Zlatý hřeb večera“ bude podle Tadeáše Šímy horolezec Marek Holeček. Jeho přednáška se jmenuje Simply beautiful a půjde o dobrodružství z vrcholků Baruntse, Sura Peaku nebo Chamlangu. Přednáška bude doplněna o krásné záběry z výstupů.

Tadeáš Šíma je na cestách, jede na kole z Ománu. Do Prachatic se vrátí v květnu

Cestovatel Tadeáš Šíma není v organizování cestovatelského festivalu sám. Pomocníky mu jsou studenti prachatického gymnázia Adéla Jiroušková, Roman Gajdoš, Ema Danielová a Roman Bubeník, kteří jsou spoluzakladateli zpravodajského kanálu Gymnázia v Prachaticích, se ujmou rolí moderátorů. „Sám bych to nezvládl. Tihle studenti jsou plní elánu, na jednotlivé hosty se důkladně připravují a já se moc těším,“ říká Tadeáš Šíma s tím, že součástí festivalu je soutěž o ceny. Výtěžek půjde do Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Hlavní cenou je sedmidenní pobyt pro dva na ostrově v Indonésii s plnou penzí. „Já osobně jsem tam strávil tři měsíce. Je to nádherný osmihektarový ostrůvek, který nabízí nádhernou přírodu a šnorchlování po okolí,“ uzavírá Tadeáš Šíma.