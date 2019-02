Prachatické rodinné centrum Sluníčko chce být hezčí a dokonalejší

Prachatice – Zkvalitnění stávající nabídky služeb v centru Sluníčko. To je cílem obecně prospěšné společnosti Portus Prachatice, kdyby vyhrála v dobročinné akci společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme.“ Konkrétně jde o vytvoření nového veřejného prostoru, kde by se neformálně setkávaly rodiny s dětmi.

Podle slov ředitele organizace Petra Šmída, Portus chce pak rodiny zapojit do uskutečnění tohoto projektu formou brigády. První fázi před-stavuje přetvoření zanedbaného prostoru v nový kus zeleně v centru města, vhodný pro konání různých společenských akcí. V budoucnu přibude dětské hřiště s posezením pro rodiče. Prachatický Portus dlouhodobé organizuje různé akce pro rodiny s dětmi. Pro vzájemné setkávání nabízí několik vnitřních prostor, jako jsou herny, kavárna a tělocvična. Po úspěchu v programu Tesco by tuto nabídku ještě rozšířil. Podstatou programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoc místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde daná organizace působí. Vybrané projekty mohou zákazníci podpořit až do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco. Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují za daný projekt. Letošní ročník je v pořadí pátý. Jako vizitku popularity tohoto programu uveďme, že počet vhozených žetonů jde každoročně do milionů. Nezanedbatelná není ani finanční částka určena na tento dobročinný účel. Celostátně dostanou oceněné projekty více než pět milionů korun. Více informací najdete na internetových adresách www.itesco.cz/pomahame a www.portusprachatice.cz.

Autor: Redakce