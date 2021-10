Dokončení stavebních prací se předpokládá do poloviny příštího roku.

Budova osobního nádraží v Písku se díky celkové rekonstrukci výrazně přiblíží svému historickému vzhledu. Vymění se okna, dveře a střecha, upravenou a zateplenou fasádu doplní zdobné prvky. V přízemí bude v rámci změny dispozice zřízeno nové sociální zařízení a prostory pro veřejnost. V ostatních částech budovy se provede rekonstrukce bytů a podkroví, které bude stavebně připraveno pro budoucí komerční využití. Vstup do výpravní budovy a na 1. nástupiště bude plně bezbariérový, zajistí ho dvě nové rampy.

Výpravní budova je po dobu rekonstrukce pro veřejnost nepřístupná. Veškeré provozy jsou přesunuté do stávajícího jednopodlažního přístavku a jeho zastřešené části. "Cestující zde najdou pokladnu a automat na jízdenky, WC a venkovní čekárnu. V nejbližších týdnech v tomto objektu pro cestující zpřístupníme také dočasnou vnitřní čekárnu," upřesnil Dušan Gavenda a dodal, že po rekonstrukci vlastní výpravní budovy bude přístavek odstraněn a na jeho místě vznikne parkoviště.

Budova vlakového nádraží v Písku prochází od jara letošního roku rozsáhlou rekonstrukcí. Přestože to už několik měsíců vypadá, jako by se kolem budovy nic nedělo, uvnitř panuje čilý stavební ruch.

